Terminalarbetare för extrajobb sökes.

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Timrå
2025-09-16


Är du noggrann och söker ett fysiskt arbete? Vi söker nu för vår kunds räkning dig som vill jobba kvällar samt nätter med start så snart som möjligt.

Vi söker dig som arbetar eller studerar på minst 50%? Flexibel och är öppen för både kvällspass och nattpass.

Arbetet innebär att du blir anställd hos StudentConsulting och jobbar som vår uthyrda konsult hos vår kund som har sin arbetsplats i Sundsvall. Introduktion och utbildning kommer ske omgående

DETTA SÖKER VI

Du som söker är studerande eller har en annan anställning på minst 50%. Det är en förutsättning att du kan jobba den aktuella perioden, måndag-fredag 00-04 eller 21-06 kan också bli längre nattpass på fre och sön.

Som person är du positiv, engagerad och klarar av att jobba under bitvis hög arbetsbelastning. Vidare är du flexibel, ansvarsfull uppskattar att jobba såväl ensam som i team. Du har gymnasiekompetens, grundläggande datorvana samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort är meriterande men inte ett krav. Låter detta som något för dig? Anmäl ditt intresse redan idag, intervjuer och urval kommer att ske löpande. Dessa tjänster kommer att tillsättas så fort vi hittat rätt kandidater.

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Mathias Månsson
sundsvall.gavle@studentconsulting.com

Jobbnummer
9512275

