Terminalarbetare | Dfds Göteborg | Heltid
Manpower AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter ett heltidsjobb som ständigt bjuder på nya utmaningar och som dessutom kontinuerligt utmanar dina kunskaper? Just nu söker vi på Manpower terminalarbetare till DFDS i Göteborg. Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och DFDS. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos DFDS.
Om jobbet
Som terminalarbetare hos DFDS kommer du att få arbeta med vanliga arbetsuppgifter som tillhör en terminalverksamhet. Arbetet kan vara varierande då man kan få arbeta på flera olika avdelningar.
Arbetsuppgifter som kan förekomma:
Inleverans och utleverans av gods
Truckkörning, främst motvikt
Lastning och lossning av gods, en hel del arbete förekommer utomhus
Övriga arbetsuppgifter relaterade till terminalverksamhet
Då mycket av godset är stort och tungt ser vi gärna att du har god erfarenhet av motviktstruck så att du känner dig trygg i din truckkörning. Uppkörningstest kan förekomma. En del arbete sker manuellt vilket kräver god fysik samt att man är bekväm att jobba med kroppen.
Arbetstiderna är förlagda på kvällstid, måndag - torsdag: 14:55 - 23:40 och fredag: 13:25 - 22:10
Övrigt
Placeringsort: Göteborg
Arbetstider: Kvällsskift
Anställningsform: Heltid, 6 månaders visstidsanställning med god chans till förlängning
Är du rätt för rollen?
Den här tjänsten passar dig som tycker om att arbeta med hela kroppen och som gillar arbete i högt tempo. Det är också viktigt att du tar ansvar för ditt arbete. Det dagliga arbetet kräver att du är stresstålig, är självgående och har en genuin vilja att göra ett bra jobb!
Vi söker dig som har
Truckkort A1-A4 samt B1-B4
God förståelse för svenska i tal och skrift
God förståelse för engelska i tal och skrift
Truckerfarenhet i arbete efter utförd truckutbildning, gärna av motvikt (B1)
Det är även meriterande om du har
jobbat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har körkort och tillgång till bil
har övrig lager- och industrivana
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Nancy Nissan, via mejl: nancy.nissan@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Nancy Nissan nancy.nissan@manpower.se Jobbnummer
9758864