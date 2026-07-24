Terminalarbetare
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-07-24
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Söker du ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Till sensommaren och hösten söker vi terminalarbetare för behovsanställning till en välkänd aktör inom logistikbranschen i Veddesta.
Som terminalarbetare spelar du en viktig roll i det dagliga flödet av försändelser. Arbetet består främst av paketsortering, lastning och lossning samt att säkerställa att gods hanteras korrekt och når rätt destination. Du arbetar i ett högt tempo där noggrannhet, ansvarstagande och samarbete är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt.
Arbetet är förlagt till dag- och kvällstid och arbetspassen varierar utifrån verksamhetens behov. Exempel på arbetstider är 13.00–17.00 eller 16.30–21.30.
Detta är en behovsanställning som passar dig som söker ett flexibelt extrajobb och har möjlighet att arbeta minst 2–3 pass per vecka.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Sortering av paket och försändelser
Lastning och lossning av gods
Manuell hantering och förflyttning av paket
Registrering och scanning av försändelser
Säkerställa att gods hanteras korrekt och effektivt
Bidra till ett säkert, strukturerat och effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, deltidsarbete eller eget företag)
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god fysik och trivs med ett aktivt och fysiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Trivs i ett högt arbetstempo
Har möjlighet att arbeta dag- och kvällspass med kort varsel vid behov
Kan arbeta minst 2–3 pass per vecka
Meriterande
Erfarenhet av terminal-, lager- eller logistikarbete
Truckkort A+B
Erfarenhet av truckkörning
B-körkort och tillgång till bilÖvrig information
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna uppvisa intyg på annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
Placering: Veddesta
Anställningsform: Behovsanställning
Start: Enligt överenskommelse, med planerad start under sensommaren/hösten 2026.Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag du också.
Kontaktuppgifter och ansökan
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att maila dina frågor till Ioanna Papadopoulou på hanna.carlsen.engstrom@onepartnergroup.se
Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
175 62 VEDDESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult
Hanna Carlsen Engström hanna.carlsen.engstrom@onepartnergroup.se +46720757595 Jobbnummer
10011290