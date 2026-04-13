Terminalarbetare
Randstad AB / Lagerjobb / Borås
2026-04-13
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Är du en flexibel och driven person som söker ett extrajobb? Då har Randstad möjligheten för dig! Vi söker nu extrapersonal till vår kund i Viared för terminalarbete. Arbetsuppgifterna innebär huvudsakligen sortering av paket, och en del truckkörning kan förekomma. Arbetstiderna är måndag till fredag, ca 15:00-19:30, och du kommer att täcka upp när ordinarie personal är frånvarande. Nattarbete kan även förekomma.
Det förekommer bra bussförbindelser och det finns även gratis parkering för de som kör bil.
För att passa för tjänsten måste du ha en sysselsättningsgrad på minst 50% vid sidan av, till exempel genom studier eller ett annat jobb. Du är noggrann, ansvarstagande och engagerad. Om du dessutom har truckkort och erfarenhet av att köra ståstaplare (A2) och motviktstruck (B1) är det ett plus. Flexibilitet är viktigt, då du kan behöva hoppa in med kort varsel.
Vi erbjuder ett flexibelt och roligt extrajobb i en trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor, och möjligheten att utveckla dina kunskaper inom lager och logistik.
För frågor kring tjänsten kan du kontakta konsultchef Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
Om Randstad:
Randstad är ett av världens största bemanningsföretag med lång erfarenhet av att hitta rätt person till rätt plats. Vi värdesätter våra medarbetares utveckling och trivsel och erbjuder goda möjligheter till vidare karriär. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan omgående. Vi jobbar med löpande urval som innebär att uppdraget kan bli tillsatt innan ansökningstiden löpt ut
Ansvarsområden
Sortera paket
Köra truckKvalifikationer
Truckkort A2 + B1 samt truckvana av dessa är meriterande
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Noggrann
AnsvarsfullOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
504 64 BORÅS Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9850144