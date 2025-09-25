Terapeut till Finjagården
Finjagården erbjuder småskalig och högspecialiserad behandling för vuxna personer med personlighetsproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression, missbruk, självskadebeteende, ångest, OCD, ätstörning och trauma/PTSD.
Vi utför även psykiatriska utredningar. Med strukturerade behandlingsmetoder som DBT, ACT, CRA, Unified Protocol samt andra KBT metoder och traumamodeller som PE, EMDR och WET. Evidensensbaserade behandlingsmetoder och en hög behandlingsintensitet kompletteras med ett kvalitetssystem för att säkerställa dokumenterade behandlingsresultat med uppföljning för såväl klienter, närstående som uppdragsgivare för att skapa insyn, medverkan och trygghet.
Vår 55-åriga erfarenhet kombinerat med evidensbaserade behandlingsmetoder ger oss goda förutsättningar för att uppnå resultat.
Vem vi söker
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med människor som har psykisk ohälsa samt också lider av en missbruksproblematik.
Vi erbjuder en attraktiv tjänst med tyngdpunkt på personlig utveckling och kunskap, du kommer landa väl in i ett gäng som har gedigen kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete. Vi erbjuder våra terapeuter fortlöpande utbildningar för de ska utvecklas i sin yrkesroll.
Är du en person som gillar utveckling, kunskap, utmaning och gillar teamarbete matchar du väl hos oss.
Vårt arbete präglas av ett biopsykosocialt synsätt, där vi ser till hela människans behov av sociala, psykologiska och medicinska insatser för att få möjligheten att leva det liv de vill leva.
Finjagården är en verksamhet med lång erfarenhet och som aktivt arbetar med utveckling där vi tillsammans skapar en lärande organisation utifrån personal och klientperspektiv.
Som terapeut arbetar du nära och integrerat med våra övriga funktioner utifrån biopsykosocialt synsätt. De interna funktioner du samarbetar med är våra enhetschefer, sjuksköterskor, psykiatriker, behandlingsansvarig, psykolog samt våra behandlingscoacher.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av individuella terapisessioner, handleda behandlingscoacher och hålla i gruppbehandlingar som vi erbjuder.
Tillsammans med övriga terapeuter delar du på ansvaret att vara uppkopplad på telefonjour för klienter och personal enligt vår rutin.
I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med administration så som dokumentation och journalföring, skriva fallformuleringar samt behandlingssammanfattningar till uppdragsgivare.
På arbetsplatsen ges både intern och extern handledning.
Om jobbet
För oss är det viktigt med god personalvård, därför erbjuder verksamheten utbildningsdagar och teamdagar under våren och hösten, friskvårdsbidrag, företagshälsovård samt massage.
Som terapeut jobbar du mån-fre 8-17, med 1 timmes lunchrast. Du kommer också ha förtroendearbetstid.Kvalifikationer
2-årig eftergymnasial utbildning eller relevant högskoleutbildning
KBT steg 1
God vana att arbeta och dokumentera enligt föreskrifter
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Några års erfarenhet som KBT-terapeut
KBT steg 2
Erfarenhet och utbildning inom DBT, ACT, CRA och MI
Erfarenhet av arbete med missbruksklienter eller personer med kriminalitet
God analytisk förmåga
Intresse för evidensbaserade metoder och förmåga att ta till sig litteratur/utbildning på engelska
Erfarenhet av arbete på behandlingshemDina personliga egenskaper
Vi förväntar oss att du möter andra med respekt, förmedlar en känsla av trygghet och är närvarande i varje möte.
Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt gentemot våra klienter, uppdragsgivare och kollegor.
Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till föränderliga omständigheter. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Arbetet kräver att du är ansvarstagande och prestigelös - vi arbetar med klienter som har det svårt, de förtjänar att vi varje dag tar ansvar för att vi gör vårt yttersta för att hjälpa dem att nå sina mål.
Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och ser det som en självklarhet att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Har förmåga att arbeta i team - ingen kan allt själv, vi behöver kunna be om hjälp och ta emot hjälp.
Du har förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut.
Egen känsloreglering - att kunna ta hand om sina egna känslor ger oss ökade förutsättningar att hjälpa andra.Övrig information
Rekrytering sker löpande, så se gärna till att du skickar din ansökan så snart du kan.
Märk din ansökan med TERAPEUT.
I vår rekrytering sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet.
OBS: Vid kallelse till intervju, medtag utdrag från belastning- och misstankeregister, samt ev. referenser och utbildningsbevis.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
