Tentamensvärd SLU Umeå
Avdelningen för infrastruktur
Vill du vara med och skapa en rättssäker och effektiv tentamen för SLU:s studenter? Som tentamensvärd hos oss ansvarar du för att säkerställa att miljön för salstentamen är lugn och trygg och att genomförandet sker på ett rättssäkert sätt. Din roll är med andra ord mycket viktig.
Om jobbet
Dina huvudsakliga uppgifter är att förbereda inför tentamen som genomförs i sal samt att övervaka denna.
Du har till uppgift att upptäcka, förhindra och rapportera misstänkt fusk samt att se till SLU:s uppsatta regler och anvisningar följs. I arbetsuppgifterna ingår att organisera och iordningställa bokade salar inför tentamen, ID-kontrollera studenterna, ge dem muntlig information gällande regler samt dela ut papperstentamina vid uppstart.
Det planeras inom kort att starta upp digital salstentamen på SLU, så den inriktningen blir mer omfattande framöver. När det är igång kommer du att hantera digitala tentor i systemet Inspera, stötta studenter vid inloggning på dator i olika system, samt hantera bärbara datorer med tillhörande pedagogiska stödprogram som används vid anpassade tentamina. Du har ett nära samarbete med tentamenssamordnare och andra värdkollegor.
För att arbeta som tentamensvärd hos oss ska du först gå en obligatorisk digital värdsutbildning. Därefter går du ett läropass bredvid en erfaren värd för att lära sig hur arbetet går till i praktiken.
För att passa i rollen som tentamensvärd behöver du
• Ha en utpräglad ansvars- och servicekänsla
• Ha ett professionellt bemötande - och kan på ett bra sätt bemöta människor i stressade situationer
• Ha förmågan att följa instruktioner och regelverk
• Ha mycket god samarbetsförmåga
• Ha goda kunskaper i svenska och engelska.
Du behöver även
• Vara punktlig, noggrann, uppmärksam och strukturerad
• Kunna sätta gränser, ta egna initiativ och fungerar bra i grupp
• Grundläggande datakunskaper, vilket är ett krav
• Vara kommunikativ och bekväm med att prata inför stora grupper.
Det är meriterande om du har arbetat vid universitet/högskola och har erfarenhet av arbete med tentamina/högskoleprov. Utöver det är god datorvana en extra merit då antalet examinationer genom digital salstentamen kommer öka inom snar framtid. Det är även meriterande om du har kunskap om eller har arbetat med personer med olika funktionsvariationer.
Du måste vara över 18 år och du kan inte kombinera arbetet som tentamensvärd med att vara student vid något av universiteten i Umeå. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
Avdelningen för infrastruktur (Infra), är en del av det gemensamma verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU.
Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetens-stödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra ca 120 medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande.
Tentamensservice på SLU i Umeå är en del av Infra och har till syfte att samordna tentamina för att skapa en kvalitetssäkrad, rättssäker och effektiv tentamensprocess för institutioner och studenter. Vi söker nu fler tentamensvärdar som kan arbeta oregelbundet på timbasis. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Som tentamensvärd vid SLU är du en viktig del av arbetet för att se till att examinationer genom salstentamen genomförs på ett rättssäkert sätt.
Placering:
SLU Umeå, Skogishuset
Anställningsform:
Som tentamensvärd vid SLU anställs du vid varje enskilt uppdrag i en särskild visstidsanställning (SÄVA) och får ekonomisk ersättning per timme. Det innebär att du kommer erbjudas arbete korta perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera arbetstillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.
För att arbeta som tentamensvärd vid SLU kommer du först att gå en obligatorisk utbildning och måste få godkänt på det kunskapstest som är en del av utbildningen.
Omfattning:
Antalet timmar man arbetar är varierande per person och över tid. Tentamina sker sker främst under terminern på vardagar dagtid men kvällar och lördagar kan förekomma i undantagsfall. Antalet arbetade timmar varierar över tid. Vi kan inte garantera ett visst antal timmar i månaden, så se detta som ett extrajobb för dig som har tid och möjlighet till det. Huvudorten för anställningen är Umeå.Tillträde
September eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
