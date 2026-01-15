Tentamensvakter till Mälardalens universitet
2026-01-15
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen för utbildningsstöd stödjer lärosätets utbildningar på grund- och avancerad nivå och inom uppdragsutbildning. Avdelningen ansvarar också för antagning och examen, internationalisering och studentmobilitet, studentrekryteringsstöd och studieadministrativa system såsom Ladok och antagningssystemet NyA samt stöd till universitetets kvalitetsarbete inom utbildning.
Vi hanterar även utbildningsinformation, tentamenssamordning, utbildningsadministration, och handläggning av verksamhetsförlagd utbildning.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid, ca 20%
Antal anställningar: 2
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Utbildningsstöd
Publiceringsdatum 2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
I rollen som tentamensvakt vid MDU ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• För- och efterarbete i samband med tentamen
• Medverka till att examinationer genomförs rättssäkert
• Bidra till en lugn och trygg examinationsmiljö
• Anvisa studenter till sina skrivplatser, läsa upp salsregler, dela ut och samla in skrivmaterial
• Genomföra legitimationskontroller och kontrollera att studenter är anmälda till tentamen samt avvisa ev. obehöriga
• Vakta för att upptäcka ev. vilseledande beteende
• Packa inför kommande tentor
• Arbetsleda och fördela arbetsuppgifter till övriga tentamensvakter vid arbete i stor sal
Som tentamensvakt är ditt ansvar att säkerställa att salstentamen kan påbörjas och lämnas in korrekt och i tid, oavsett om den genomförs digitalt eller på papper. Du ser till att det råder lugn och ordning i lokalen och att examinationerna genomförs i enlighet med gällande regelverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som tentamensvakt vid Mälardalens Universitet
• Arbetat som ansvarig tentamensvakt i stor sal och arbetslett samt fördelat arbetsuppgifter till övriga tentamensvakter
• Erfarenhet av att ha arbetat med digitala salstentamina i Inspera
• Erfarenhet av att vara första kontaktperson för frågor från övriga tentamensvakter
• IT-kunskap - WIFI, installation och uppdatering av specifika program samt ha kännedom om operativsystem
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift både i det svenska och engelska språket
För denna anställning är det meriterande om du har:
• Erfarenhet av att ha hållit i upplärning av nya vakter.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som är tillgänglig under tentamensperioderna och som är förtroendeingivande samt ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i grupp, leder gärna andra och har en positiv inställning. Du är noggrann, strukturerad och har en god organisatorisk förmåga, samtidigt som du är flexibel och beredd att anpassa dig vid förändringar. Du känner dig trygg med att informera större grupper och har en god samarbetsförmåga. Rollen kräver att du är rörlig och kan obehindrat röra dig i tentamenslokalen under upp till fem timmar.
