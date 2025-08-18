Tentamensvakter till KTH
KTH söker nu ett antal personer som vill arbeta extra som tentamensvakter vid KTH.
Som tentamensvakt ansvarar man för hela genomförandet av tentamen i sal som omfattar närvarokontroll, insläpp, upprätthållande av ordning, övervakning av tentanderna under hela skrivtillfället och slutligen insamling av skrivningarna vid tentamens slut. Man behöver vara uppmärksam och föra noggranna anteckningar om något avvikande skulle inträffa samt hantera vissa administrativa uppgifter. Det kan ibland uppstå oförutsedda situationer som kräver att man är stresstålig och har god känsla för service. Vidare ger tentamensvakten korta instruktioner till grupper av studenter på både svenska och engelska.
Det är viktigt att man är påläst och på ett tydligt sätt kan förmedla vilka regler som gäller vid en tentamen. Man behöver därför ha goda kunskaper om KTHs interna riktlinje avseende examination, https://intra.kth.se/utbildning/utbi/nyheter/instruktion-om-skriftlig-examination-i-sal-galler-fran-och-med-1-juli-2023-1.1308409
(kth.se). KTH ger en vaktintroduktionsutbildning i anslutning till rekryteringen som är obligatorisk för alla nyanställda vakter. Arbetet som tentamensvakt kräver även vissa fysiska insatser som exempelvis hämta och lämna material mellan olika delar av campus, ställa ordning bord och stolar samt att vissa salar har teatersittning med nivåskillnader. Campus Valhallavägen är stort och avstånden långa mellan utlämningsstället av tentamensmaterial och skrivsalarna.
KTH:s läsår är uppdelat i fyra läsperioder om sju veckor som följs av en veckas tentamensperiod, därutöver finns ytterligare fyra omtentamensperioder utspridda under läsåret. KTH:s tentamensvakter arbetar främst under tentamensperioderna samt vid enstaka kontrollskrivningar under läsperioderna. Tentamenstillfällena sker på dagtid vardagar men även kvällar och helger förekommer. Tentamina förläggs i olika lokaler vid Campus Valhallavägen och vid Albanova. Tentamina är både skriftliga och digitala.
Examination av studenter är en mycket viktig uppgift och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten i de betyg och examina KTH utfärdar. Som tentamensvakt representerar du också vid varje tentamenstillfälle KTH som arbetsgivare.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Möjlighet att bidra till samhället, lärande och teknisk utbildning i framkant
- För att arbeta som tentamensvakt behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, då det krävs i arbetet
- Du behöver vara strukturerad och noggrann
- Ha god samarbetsförmåga, vara stresstålig och kunna hantera oförutsedda situationer
- Du behöver ha en god känsla för service och vara bekväm med att tala inför större grupper
- Du behöver ha digitala färdigheter och tillgång till ett digitalt verktyg (mobiltelefon eller dator) då KTH använder sig av ett digitalt bokningssystem för inbokning av tentamensvakter och vaktpass
- Kunna vara med på intervju den 11:e september och utbildningstillfället v38
- Kunna ta introduktionspass i vecka 41-43
Meriterande
- Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som tentamensvakt vid annat universitet eller högskola, vid högskoleprovet eller vid gymnasieskola.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Urvalsprocessen
Vi kommer att gå igenom samtliga ansökningar därefter kalla de kandidater som bäst matchar kravprofilen till gruppintervju. Gruppintervjuerna kommer att ske under vecka 37. De kandidater som kommer erbjudas anställning bjuds in till vår obligatoriska utbildning för tentamensvakter under vecka 38. Separat inbjudan till utbildningen skickas till de som går vidare efter gruppintervjun. Utbildningen hålls på plats vid KTHs campus på Östermalm och ska genomföras innan du kan börja arbeta som tentamensvakt.
Om anställningen
Som tentamensvakt på KTH anställs du på särskild visstidsanställning för kortare perioder. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle och får lön per timme. Hur många arbetstillfällen som erbjuds är varierande och utefter behov. Det innebär alltså att du vid behov blir erbjuden enstaka, kortvariga anställningstillfällen.
Observera att du inte kan arbeta som tentamensvakt om du är student på KTH.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
