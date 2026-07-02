Tentamensvakter
Karlstads universitet / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-07-02
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Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Är du en teamperson, med god känsla för service och vill jobba extra? Då kanske du är den vi söker. Vi vill förstärka vårt team med personer som vill arbeta extra som tentamensvakt hos oss. Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Avdelningen för utbildningsstöd består av enheten för internationalisering och samverkan, enheten för studentstöd samt enheten för utbildningsservice. Vid den sistnämnda hanteras universitetets antagning, examen, studieadministrativa system samt tentamenssamordning.
Till enheten för utbildningsservice söker vi, inför höstterminen 2026, fler tentamensvakter som kan jobba extra vid tentamensgenomföranden. Du möter studenterna vid deras examinationstillfällen och stödjer genomförandet. Du bidrar till att studenterna får en god upplevelse, samt att säkerställa att examinationer genomförs på ett rättssäkert sätt och att gällande regler följs.Dina arbetsuppgifter
Som tentamensvakt har du en viktig arbetsuppgift. Du medverkar bland annat till att examinationer genomförs på ett rättssäkert sätt och att tentamensregler följs under tentamenstillfället.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att upprätthålla god ordning under tentamenstillfället, samt kontroll och övervakning av studenterna under skrivtillfället. Det omfattar även exempelvis närvarokontroll, insläpp, insamling av gjorda tentamen och vissa administrativa uppgifter.
Arbetet innebär även att vara väl inläst på de regler som gäller vid tentamina för att kunna ge tydlig information och instruktion till studenterna, på svenska och även på engelska.
Tentamen genomförs både digitalt och i pappersform och de genomförs på plats i Karlstads universitets lokaler. Du ingår i ett team, där ni arbetar tillsammans för att ge studenterna en god upplevelse vid sina tentamenstillfällen.
Vem söker vi?
Det är ett krav att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Tidigare arbete, alternativt studier, vid universitet eller högskola är meriterande, liksom erfarenhet av arbetsuppgifter som innebär kontroll av uppgifter och att regelverk följs eller liknande.
För att fungera och trivas i rollen som tentamensvakt krävs att du har tillräckliga kunskaper och erfarenhet av användande av datorer. Du behöver vidare ha goda kunskaper i svenska och engelska (muntligt och skriftligt).
Mötet med studenterna är en stor del av arbetet och därför behöver du ha god förmåga att ge service. För att hantera oförutsedda situationer som ibland uppstår, krävs att du är stresstålig och lösningsorienterad. Det är även viktigt att du är strukturerad, noggrann och har lätt för att samarbeta med andra i grupp.
Du kan inte vara student vid universitetet och samtidigt arbeta som tentamensvakt på Karlstads universitet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Villkor
Som tentamensvakt på Karlstads universitet anställs du vid varje enskilt tillfälle och får lön per timme. Hur många arbetstillfällen som erbjuds varierar utefter behov. Du får erbjudande när behov finns, vilket varierar under terminerna. Arbetstiderna är vardagar och helger, både dagtid och kvällstid, då tentamen genomförs.
Ansökan
Du ansöker via universitetets webbaserade rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Ansökan ska innehålla:
CV
Kopior av relevanta intyg som bekräftar meriter i CV
Redogörelse för språkkunskaper.
Sista dag att ansöka är 9 aug 2026
Ange referensnr: REK2026/ 172
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
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651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Avdelningen för utbildningsstöd / Enheten för utbildningsservice Kontakt
OFR/S, ST Denita Gustavsson denita.gustavsson@kau.se 054-7001434 Jobbnummer
9988901