Tentamensvakter - extrajobb i Linköping, Norrköping och Kalmar
2025-10-22
Vi söker ca 5-10 tentamensvakter inom den utbildningsadministrativa administrationen på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta extra som timanställd tentamensvakt vid Läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Du kommer att arbeta i team där ni gemensamt ansvarar för att studenter som genomför tentamen kan göra detta på ett rättssäkert sätt.
Du ser till att tentamen kan påbörjas och lämnas in på ett korrekt sätt, att studenten är anmäld till tentamen och har godkänd legitimation samt övervakar tentamen i syfte att upptäcka eventuellt vilseledande beteende och rapportera sådana fall vidare. Tentamen är ett mycket viktigt arbetsmoment för studenterna och det är betydelsefullt att tentamensvakten är uppmärksam, flexibel, serviceinriktad och lyhörd.
I det här uppdraget vill vi att du har ett inkluderande förhållningssätt och att du bemöter studenter, examinatorer och andra på ett professionellt sätt.
Praktisk tentamen genomförs under dagtid. Några veckor per termin är mer tentamenstäta och behovet av tentamensvakter är betydligt större då än under övrig terminstid. Verksamheten inom universitetet är föränderlig så du måste ha lätt för att anpassa dig till eventuella nya arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och som person är noggrann, kvalitetsmedveten och flexibel. Du är stabil och behåller ett lugn och ett realistiskt perspektiv i alla situationer som kan inträffa i samband med tentamenssituationer. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, arbetar bra tillsammans med andra och kan kommunicera med små och stora grupper. Du har god förmåga att på ett tydligt och bra sätt bemöta och muntligt och skriftligt informera grupper av studenter, lärare och övrig personal.
Du ska vara tillgänglig att arbeta som tentamensvakt under de huvudsakliga tentamensperioderna vilka infaller omkring veckorna 2-3, 9-11, 22-24, 33-34.
Vi vill att du:
• Har en gymnasieexamen
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Känner dig bekväm i att arbeta i digitala system
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
• Universitet och högskolors organisation och arbetssätt
• Arbete som tentamensvakt på universitet
• Arbete med myndighetsutövning
• Pedagogiskt arbete, exempelvis inom skola/undervisning
Din arbetsplats
Du kommer arbeta inom utbildningsadministrativa enheten (UTBAD) på Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Enheten ansvarar för att ge administrativt stöd och service till medarbetare och studenter vid bl.a. Läkarprogrammet. På UTBAD arbetar ca. 25 tillsvidareanställda medarbetare och 5-10 timanställda tentamensvakter.
Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
Timanställning, extraarbete. Anställningen är inledningsvis ett år med möjlighet till förlängning. Som medarbetare arbetar du de arbetspass du och samordnare på Läkarprogrammet kommer överens om under en ramperiod, du är inte garanterad en viss mängd arbete.
Vi söker medarbetare med möjlighet att arbeta med placering både i Linköping, Norrköping och Kalmar.
Praktisk tentamen genomförs dagtid mellan kl 7-17 med ibland förlängda tider till klockan 22.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Lön enligt lokalt avtal för tentamensvakter.
