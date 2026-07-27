Tentamensvakt till Göteborgs universitet (vikariat)
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2026-07-27
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Utbildningsenheten är en av tio enheter inom universitetets gemensamma förvaltning. Vid enheten arbetar cirka 140 personer. I enhetens uppdrag ingår att ge stöd till studenter och presumtiva studenter inför, under och efter studietiden genom vägledning, antagning, tentamen och examen. Utbildningsenheten ger också stöd och service till institutioner och fakulteter i arbetet med att hantera utbildningsadministrativa frågor. Vi förvaltar och utvecklar systemstöd för studieadministration. https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/utbildningsenheten
Inom enheten arbetar vi utifrån värdeorden öppenhet, samarbete, professionalitet och tydlighet för att bibehålla vår goda arbetsmiljö med ett respektfullt, inkluderande och trevligt klimat mellan kollegor och systemanvändare. Utbildningsenheten är HBTQI-certifierad.
Nu söker vi dig som vill jobba som tentamensvakt! Som tentamensvakt/assistent kommer du tillhöra sektionen för tentamen, som i idag består av administratörer och tentamensvakter som arbetar i universitetets gemensamma skrivsalar. Mer information om sektion finns här:https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/sektionen-for-tentamen
Arbetsuppgifter
I arbetet som tentamensvakt ansvarar du för att studenter som skriver tentamen i Göteborgs universitets gemensamma skrivsalar kan göra detta på ett rättssäkert sätt. Du ser till att tentamen kan påbörjas och lämnas in på ett korrekt sätt (antingen digitalt eller på papper), kontrollerar att studenten är anmäld till respektive tentamen och har godkänd legitimation. I rollen som tentamensvakt ingår dessutom att arbeta för att upptäcka eventuellt vilseledande beteende och rapportera sådana fall vidare.
I arbetet som tentamensvakt möter du många studenter, därför är ett korrekt och professionellt bemötande viktigt. Det är självklart för dig att bemöta alla studenter respektfullt och på Göteborgs universitet har vi nolltolerans mot alla former diskriminering, och kränkande särbehandling.
Kvalifikationer
För den tjänst krävs att du har erfarenhet av arbetsuppgifter som tentamensvakt på universitet eller högskola.
Som tentamensvakt måste du behärska svenska och engelska väl både i tal och skrift. Det är meriterande om du känner till regelverket för examination vid Göteborgs universitet samt Diskrimineringslagen.
I arbetet som tentamensvakt arbetar du alltid i ett arbetslag, vilket kräver god samarbetsförmåga. Utöver det söker vi dig som är noggrann, flexibel och kan hantera en arbetsmiljö där tempot ibland är högt. Som person är du tydlig och bemöter studenterna på ett professionellt sätt. Du är trygg i dig själv och kan dessutom hantera konfrontationer som kan uppstå i och med tentamenssituationen. Du är uppmärksam och måste vara beredd att ingripa vid varje misstänkt regelbrott för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Idag utförs majoriteten av tentamina i skrivsalen digitalt (ca 90%), papperstentamina utgör en mindre andel. De digitala tentamina görs i ett digitalt system som även du som tentamensvakt arbetar i. En förutsättning är därför att du är bekväm med att arbeta i olika digitala system och snabbt kan ta till dig ny teknologi och nya program och integrera detta i ditt arbete. Inom Göteborgs universitet sker arbetet främst i Windows-miljön, men många studenter använder Mac-datorer.
Under digitala salstentamina ansvarar du som tentamensvakt för IT-support till studenterna. Detta innebär att du behöver kunna hantera uppkoppling till det trådlösa nätverket, installation och uppdateringar av specifika program samt ha kännedom om operativsystem. IT-supporten innebär också att hjälpa studenterna hantera det system som de digitala tentamina skrivs i.
Som tentamensvakt hos oss får du inte vara student på grund eller avancerad nivå vid Göteborgs universitet eller vid annan högskola/universitet.
Anställning
Anställning är ett vikariat med placering vid sektionen för tentamen vid Utbildningsenheten. Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse och avslutas 2027-12-31 Din officiella tjänstebenämning vid universitetet kommer att vara assistent.
Anställningen är på deltid med omfattning på 50% Arbetstidens förläggning styrs av verksamhetens behov, och bestämts så långt det är möjligt utifrån dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Månadslön utgår.
Tjänsten kan vara möjlig att kombinera med annat deltidsarbete.
Tentamina genomförs i princip dagligen, även helger samt vissa kvällar. Du kommer därför arbeta utifrån schema där antal arbetstimmar per vecka och månad kommer variera utifrån verksamhetens behov.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Johan Telléus, sektionschef för tentamen, mailto:johan.telleus@gu.se
telefon: 031-786 1135
Erika Jönsson, administratör, mailto:erika.jonsson@gu.se
, telefon: 031-786 2366
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-16
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
10011981