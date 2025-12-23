Tentamenshandläggare - samordning av hårda resurser
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Tentamensservice ansvarar för Stockholms universitets centralt samordnade salstentamina och är en del av Servicesektionen vid Fastighetsavdelningen.
Uppdraget är att erbjuda universitetets institutioner ett rättssäkert och effektivt stöd genom att samordna, förbereda och genomföra tentor.
Under 2025 hanterar vi cirka 2 500 tentor för 34 institutioner, vilket motsvarar över 140 000 examinationer under cirka 200 tentamensdagar. Verksamheten består av fyra funktioner - planering, bemanning, förberedelser och genomförande och bemannas av 15 medarbetare tillsammans med en pool på över 100 tentamensvärdar.
Arbetet präglas av att tillhandahålla service inom ramen för tydliga regler och deadlines, periodvis högt tempo och behov av nära samarbete både internt och med beställande institutioner. Vi arbetar i huvudsak på svenska, men som del av en internationell miljö sker delar av arbetet även på engelska.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/fastighetsavdelningen.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Tentamenshandläggare vid Tentamensservice arbetar antingen med samordning av mjuka resurser (tentamensvärdar) eller hårda resurser (skrivsalar, utrusning och stödresurser för studenter med behov av anpassade tentor).
Samordning av hårda resurser består huvudsakligen av planering och förberedelser av skrivsalar, skrivplatser och stöd till tentander, samt till viss del av samordning av funktionsövergripande frågor. I praktiken innebär det att:
- hantera beställningar och schemalägga tentamenstillfällen
- fördela skrivplatser till anmälda studenter inför schemalagda tentamina
- säkerställa att studenter med beslut om riktat pedagogiskt stöd får beviljade anpassningar
- arbeta med utveckling av och i övrigt hantera frågor kopplade till hårda resurser, samt utreda och vid behov samordna andra tentamensrelaterade frågor.
Gemensamt för alla som arbetar vid Tentamensservice är att vi delar ansvaret för att först och främst säkra den dagliga verksamheten. I praktiken innebär det att alla som arbetar här förväntas hjälpas åt och stötta upp där det behövs - även utanför ens egna huvudsakliga ansvarsområde.
Arbetsbelastningen varierar över läsåret. Under nio "tentamenstoppar" (fyra per termin och en i augusti) är arbetet intensivt och vi har ofta små felmarginaler. Arbetet kräver såväl noggrannhet som välutvecklade förmågor att kunna prioritera, samarbeta och kommunicera.
Om du är en person som tycker om att organisera, planera och lösa logistiska pussel - och kanske till och med uppskattar spel där du behöver anpassa dig till snabbt förändrade förutsättningar samtidigt som du tänker flera steg framåt tror vi att du kommer att kunna trivas hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- mycket god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant, med fokus på detaljer och kvalitet
- minst två års erfarenhet av administrativt arbete med många samtidiga uppgifter och fasta deadlines
- god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya IT-system
- god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
- erfarenhet av att arbeta självständigt och i grupp mot uppsatta mål och med korta deadlines
- akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant.
Meriterande är om du har:
- erfarenhet av schemaläggning, lokalbokning eller annan form av resursplanering
- arbetat med tillgänglighetsfrågor eller stöd till studenter med funktionsnedsättning
- erfarenhet av tentamensadministration (eller annan studieadministration) inom högskolesektorn
- arbetat i system som TimeEdit, Ladok, Inspera eller andra tentamensrelaterade IT-system
- erfarenhet av serviceinriktat arbete med återkommande kontakt med exempelvis kunder eller besökare
- erfarenhet av att snabbt sätta sig in i komplexa ärenden och effektivt finna lösningar.
Personliga egenskaper som vi särskilt värderar är om du:
- har lätt för att analysera och lösa logistiska problem
- trivs med att ta ansvar för att slutföra uppgifter på egen hand inom givna ramar
- är flexibel och hjälpsam i samarbetet med kollegor
- har ett serviceinriktat förhållningssätt
- är trygg i en föränderlig arbetsmiljö och gärna bidrar till förbättringar.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Utlysningen avser en visstidsanställning t.o.m. den 30 juni 2026 med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Jerry Lindblom, gruppchef för Tentamensgruppen, tfn 08-12 07 67 11, mailto:jerry.lindblom@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4639-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Fastighetsavdelningen Jobbnummer
9663458