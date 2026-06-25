Teletekniker till Markverkstad Malmen/Linköping
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Linköping
2026-06-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande tekniskt intresse och drivs av utmaningar och utveckling? Tycker du att tekniskt arbete är kul? Då kan det här vara en tjänst för dig!
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Öst är en avdelning på Markverkstadsenheten (MvE) som tillhöra Arméstaben. Mv Öst har cirka 80 medarbetare och bedriver verksamhet i Eksjö, Linköping och Kvarn. Denna tjänst är placerad i Linköping.
Markverkstaden utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teletekniker på Markverkstaden kommer du att utföra funktionskontroller, felsökningar och reparationer på Försvarsmaktens sambandsmateriel. Arbetsuppgifter omfattar underhåll av soldatburna och fordonsmonterade tele, radio- och ledningssystem som är förekommande inom våra markförband. Flertal arbeten både felsökning och reparation sker i dator/nätverksmiljö i vår televerkstad. Dock förekommer det arbeten och uppdrag ute på plats hos våra förband, eller på annan ort under enklare fältmässiga förhållande.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
• Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot el/tele/teknik, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God datorvana
• B-KörkortDina personliga egenskaper
För att trivas som teletekniker hos oss ser vi att du har ett stort teknikintresse och även ett högt säkerhetsmedvetande. Du är en person som drivs av att uppnå resultat av hög kvalitet, både när du arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Att vara serviceinriktad faller sig naturligt för dig och du arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga användarnöjdhet till verksamheten vi stödjer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet inom konfiguration/felsökning av datorer och nätverk.
• Dokumenterad erfarenhet av felsökning/reparation inom el/elektronik
• Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens tele-/radio-/ledningssystem
• C-Körkort
• Militärt förarbevisÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Sektionschef Mats Jonsson; Tfn. 0738–519159
Fackliga företrädare
SACO: ALi Hemen OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
586 63 MALMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9978183