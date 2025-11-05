Teletekniker Sökes Till Fmtis I Boden
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Boden Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Boden
2025-11-05
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Vill du jobba med tekniken som aldrig får stanna och vara med och säkra Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda? Låter detta som någonting för dig? Då kan du vara den teletekniker som vi söker!
Om Enheten
Som tekniker i Försvarsmakten och FMTIS utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaningar inom ditt ansvarsområde. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Du ges bland annat möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
FMTIS har fem enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. Genomförandeenhet Norr är en av dem. Enheten har en geografisk spridning som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland och är bemannad med både militär och civil personal. Genomförandeavdelning Boden består av en Telesektion med olika inriktningar vad gäller tekniskt underhåll samband. Antalet anställda på avdelningen uppgår i nuläget till totalt ca 14 medarbetare.
Försvarsmakten genomgår nu ett omfattande teknikskifte och är även i ett expansivt skede. Arbetet utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar.
FMTIS genomgår en organisationsförändring där denna avdelning 2026-01-01 kommer att tillhöra förbandet Arméstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teletekniker kommer du utföra regelbundna underhållsåtgärder, reparationer samt modifieringar eller installationer på system och materiel inom radiokommunikations- och ledningssystem i Försvarsmaktens mobila ledningsplattformar.
Detta innefattar bland annat radio-, tele- och datautrustning samt antenner, kablage, 24V system och batteribankar (UPS) i hytter, fordon och containers eller soldatburen radioutrustning samt annan ledningsteknisk materiel. Du kommer även göra fortlöpande registrering, uppdateringar samt dokumentation i våra stödsystem.
KRAV Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
• Gymnasial alt. eftergymnasial utbildning med inriktning mot El/Tele (tele, radio, elektronik), El- och energi, eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedöma likvärdiga
• Microsoft Office (PC-vana)
• Goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift
• Lägst B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse/kunnande, är engagerad, serviceinriktad och kan agera självständigt och i grupp. Du har ett stort ansvarskännande, kvalitets- och säkerhetsmedveten, har en god problemlösningsförmåga, noggrann och har sinne för ordning och planering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap om våra lednings- och sambandssystem samt underhåll inom nämnda teknikområden
• Kunskaper i PRIO och LIFT stödsystem.
• Erfarenhet inom radio- och antennmätningar samt felsökning på komponentnivå, lödning, läsa kopplingsscheman.
• Kunskaper inom elektronik, mätteknik, antennteknik, radiokommunikation, passiv/aktiv nätutrustning, förbindningsteknik, lödning,
• Militär grundutbildning: Signalmekaniker, Systemtekniker eller Teknisk officer
• Körkort BE, C, CE, Militärt förarbevis för tung lastbil
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Boden.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning. Hälsoundersökning kan tillkomma i samband med anställning.
Upplysningar om befattningen;
Sektionschef Richard Linerudt, 072-519 54 65
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Agnetha Landquist
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-05. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
