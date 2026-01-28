Teletekniker
Avdelningen för fastighetsdrift
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 400 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 700 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vår verksamhet
Fastighetsdrift har cirka 80 medarbetare som ansvarar för drift och underhåll av Akademiska sjukhuset och övriga fastigheter i länet tillhörande Region Uppsala. Vi söker nu dig som vill arbeta med drift och skötsel inom vår telegrupp och erbjuder dig trevliga kollegor och ett arbete i en föränderlig miljö med stadig och tidvis stark teknisk utveckling.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med planerad tillsyn och skötsel, felsökning och felavhjälpande underhåll. Några av systemen som telegruppen har hand om är patientsignalsystem, nödljus, porttelefoner, centralantennanläggning och batterianläggningar. Du planerar och utför arbetsorder självständigt. Du förväntas kunna skapa och bibehålla goda kundkontakter, medverka till en god arbetsmiljö och efterfölja upprättade rutiner och instruktioner i vårt verksamhetssystem.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Du har teleteknisk utbildning och några års yrkeserfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. Som person har du en god social kompetens med en positiv attityd och är lyhörd för kundens behov. Du har en god prioriteringsförmåga och är kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du tar ansvar för ditt eget arbete samtidigt som du är van vid, och trivs med att arbeta i team. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du har mer information om tjänsten kontakta gruppchef Jim Lek på jim.lek@regionuppsala.se
eller 018-611 33 57. Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
