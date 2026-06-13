Teletekniker - Radio
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Haninge Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Haninge
2026-06-13
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TELETEKNIKER - RADIO
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) Genomförandeenhet Mitt har personal i Enköping, Falun, Arboga, Kungsängen, Berga och Visby.
Vi söker nu teletekniker med inriktning mot marinradio och flygradio till vår avdelning på Berga. I rollen som teletekniker hos oss kommer du att vara en viktig del i vår utförande organisation och bidra till att leverera resultat som har betydelse i ett större perspektiv och är av stor vikt för Försvarsmaktens ledningsförmåga.
Om verksamheten
FMTIS har fem enheter som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och Teleområdet, Genomförandeenhet Mitt är en av dessa enheter.
Enheterna arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor-, bevakningssystem samt underhåll av en mängd olika IT-System.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att utföra avhjälpande samt förebyggande underhåll på radiosystem och ledningssystem inom militärregion mitt. I arbetet ingår även att utföra driftsättningar, uppdateringar, tillsynskontroller, dokumentera samt vara ett tekniskt stöd inom eget teknikområde. Samverkan med övriga förband och funktioner inom Försvarsmakten samt stödja kollegor inom andra teknikområden är en självklar del av tjänsten.
Arbetet medför resor i tjänsten både på land och till havs i skärgårdsmiljö. Vissa arbetsuppgifter utförs i Mast och Torn vilket ställer krav på godkänd läkarundersökning och därefter utbildning internt inom Försvarsmakten för arbete på hög höjd (klättring i Mast och Torn).
Du arbetar i huvudsak tillsammans med närmsta tekniklag och tjänsten erbjuder en stor variation i ett stimulerande och betydelsefullt verksamhetsområde.
I tjänsten ingår regelbundna utbildningar på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad som varvas med praktiskt arbete på anläggningar med dom olika systemen.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.
Verksamheten erbjuder variation och komplexitet samt goda möjligheter för utbildning och personlig utveckling.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Individuell kompetensutveckling framförallt inom eget teknikområde.
Tre timmar FYS i veckan under arbetstid.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid, samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB, samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Kvalifikationer
Treårig Gymnasieutbildning med inriktning mot EL/TELE/TEKNIK eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdig
God förmåga att förstå instruktioner och anvisningar på svenska och engelska
Körkort B (Manuell växellåda)
Godkänd läkarundersökning för Mast och Torn (utförs under provanställning)
Meriterande
Yrkeserfarenhet inom tele och radiokommunikation
Goda kunskaper om nätverksteknik och datakommunikation
Kunskap om mätteknik och felsökning
Körkortsbehörigheter, Nautisk behörighet, Förarbevis
Fullgjord värnplikt eller GMU
Kännedom om Försvarsmaktens utrustning
Erfarenhet av teknisk installation Publiceringsdatum2026-06-13Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort engagemang, är serviceinriktad, positiv och löser dina uppgifter med hög kvalitet. Du har förmågan att följa tekniska instruktioner och beskrivningar samt är mån om att leverera ett bra slutresultat oavsett arbetsuppgift.
Vi ser gärna att du är en person som vill utvecklas och vidareutbildas inom ditt teknikområde. Intern utbildning på dom olika systemen är en förutsättning för tjänsten så en vilja att utbilda sig och lära sig nya saker är en viktig egenskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde
Befattningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Övrig information
Befattningen benämns Teleingenjör och placeringsort är Berga.
Tjänsteresor och övernattning på annan ort förekommer.
Mast och Torn utbildning genomförs under provanställning vilket kräver godkänd läkarundersökning.
Kontaktuppgifter
Upplysningar om befattningen lämnas av Sektionschef: Henrik Wesslén via växeln på 08 - 788 75 00
Information om rekryteringsprocessen lämnas av Personalhandläggare: Sandra Assisi via växeln på 08 - 788 75 00
Fackliga kontaktpersoner FMTIS:
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 019-393500Så ansöker du
Ansök via www.forsvarsmakten.se/Jobba/Lediga-jobb/
Sista ansökningsdatum
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
130 61 BERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9962454