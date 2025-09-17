Teleskoplastarförare sökes till Lunda - Start omgående!
2025-09-17
Vi söker dig med teleskoplastarkort och erfarenhet av anläggningsarbete. Tjänsten är ett vikariat under obestämd tid, placerad i Lunda/Spånga.
Om tjänsten I den här rollen kommer du främst att arbeta med att flytta och sortera material, hantera burar samt lasta och lossa gods. Arbetet sker i en anläggningsmiljö där truck används dagligen, och därför är truckkort ett krav. Du behöver ha tidigare erfarenhet av truckkörning och teleskoplastare, gärna inom liknande arbetsmiljöer. Har du dessutom erfarenhet av att köra hjullastare är det ett stort plus, men det är också möjligt att lära sig det på plats om du har rätt inställning och vilja att utvecklas. Arbetet kräver att du är noggrann, har god fysisk förmåga och är van vid ett högt arbetstempo.
Krav för tjänsten - Teleskoplastarkort - Truckkort samt erfarenhet av truckkörning - Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du tidigare kört grävmaskin/hjullastare.
Arbetstider mån-fre kl. 6-15.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
