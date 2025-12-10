Telenor - Din framtid inom försäljning börjar här!
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
VEM SÖKER VI
Vi söker dig som har tidigare säljerfarenhet. Du vill utvecklas inom försäljning på ett välrenommerat och framgångsrikt bolag där du blir rikligt kompenserad för det hårda arbetet du lägger ner. I rollen är rätt personlighet och ett stort driv vägvinnande. Att besitta ett lugn och en starkt affärsfokus har också visat sig vara framgångsrika egenskaper. Vi ser att du är en person som inte är rädd att ta sig an nya utmaningar och som ser det som ett nödvändigt steg för att utvecklas.
Du förstår vad det innebär att jobba med försäljning och att det krävs hårt jobb för att lyckas. I gengäld så blir du generöst kompenserad.
På Home Call får du möjlighet att arbeta med välkända varumärken samt möjligheten till att växa inom bolaget. Telefonen är ett av dina främsta arbetsverktyg och du kommer dagligen att kontakta både nya och befintliga kunder.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Garantilön + höga provisioner utan tak
Resor & Tävlingar
Möjlighet till att klättra inom bolaget
Personlig utveckling
Kontinuerliga säljutbildningar
Placering: Centrala Stockholm, Drottninggatan
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Home Call grundades år 2017 med ett uppriktigt mål och en passion som brann starkt: att leverera överlägsen kundservice och långsiktiga kundrelationer. Vår team har en gedigen erfarenhet av försäljning, kundservice och företagsledning.
Idag samarbetar vi med några av Nordens största uppdragsgivare, både från den offentliga och privata sektorn, och vårt rykte som pålitliga partners har gjort oss till ett glasklart val inom vår bransch. Vårt engagemang sträcker sig bortom enstaka transaktioner; vi strävar ständigt efter att leverera förstklassigt arbete och investerar i hållbara partnerskap som varar över tid. Vi är stolta över att inte bara möta förväntningarna, utan även att överträffa dem. Med ett team som drivs av vår passion och en dedikation till att skapa värde för våra partners, ser vi fram emot att fortsätta bygga starka och långsiktiga relationer med våra kunder. Sökord: Sales, säljare, försäljare, driv, affärer, sälj, B2C, B2B Ersättning
