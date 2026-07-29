Telekomtekniker
Försvarsmakten / Elektronikjobb / Luleå Visa alla elektronikjobb i Luleå
2026-07-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Försvarsmakten söker Teletekniker med inriktning mot Försvarsmaktens transmissions- och IP-nät med placering i Luleå. Som telekomtekniker i Försvarsmakten och FMTIS utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Om Genomförandeavdelning Luleå
Genomförandeavdelning Luleå består av tre sektioner med olika inriktningar. Som telekomtekniker ingår du i Telesektionen som främst arbetar med förebyggande samt avhjälpande underhåll inom transmission och IP-nät.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består till stor del av att genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt driftsättningar av utrustningar i Försvarsmaktens teletekniska anläggningar. Försvarets telenät (FTN) består idag av radiolänkar, multiplexutrustningar, fiberterminaler, Ciscos produkter (routrar, switchar), krypton samt nätväxlar. Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar där även arbete på hög höjd förekommer. Internutbildning mot specifikt arbetsområde sker genom Försvarsmaktens försorg.
KRAV
Kvalifikationer
Gymnasial utbildning med IT/Teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga
B-körkort
Aktuella och relevanta kunskaper i officepaketet/windowsmiljön
God fysisk status (läkarundersökning genomföras innan anställning)
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som telekomtekniker krävs att du är strukturerad och villig att jobba mot gemensamma långsiktiga mål samtidigt som verksamheten skall fungera här och nu. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och tålmodighet. Vidare krävs ett motto av lösningsorientering då vi kan ställas inför nya uppgifter med kort varsel. Vi lägger mycket stor vikt på dina personliga egenskaper och hur vi bedömer att du kommer att passa in i den tilltänkta arbetsgruppen.
MERITERANDE
Yrkeserfarenhet inom området samt kännedom om Försvarsmaktens materiel/utrustningar
Eftergymnasial utbildning inom EL/Teleteknik/IT
Genomförd militär grundutbildning
Kunskaper inom IP/Nätverk
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Luleå.
Befattningen är civil.
Inom Försvarsmakten benämns befattningen Teleingenjör.
Resor inom tjänsten förekommer frekvent.
Beredskapstjänst inom tjänsten förkommer.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Erik Bergström 08-788 75 00
Mikael Hjulbäck 08-788 75 00
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landqvist
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Johan Nestvall-Boo
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Fmtis (visa karta
)
973 41 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015081