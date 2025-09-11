Telefonsäljare/mötesbokare
OraSolv Clinics AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2025-09-11
Vi söker en självgående telefonsäljare/mötesbokare till vårt skickliga team, vi tror att du som är rätt för tjänsten har tandvårdsbakgrund och trivs med ett varierande arbete samt älskar att anta nya utmaningar. På Happident värderar vi trivsel, att ha kul på jobbet och utveckling.
Vi söker dig som är driven, motiveras av resultat och tycker försäljning är roligt. Alla våra medarbetare genomgår en utbildning både i produktkännedom & verksamheten, således krävs ingen tidigare erfarenhet inom tandvård.
Ansvarsområden:
• Ringa leads och konvertera dom till möjliga kunder
• Boka in befintliga och nya kunder till våra kliniker i Sverige
• Följa upp med kunder och säkerställa en god och smidig kundresa
Vi tror att du...
• Har med dig värdefulla erfarenheter från tandsköterskeyrket
• Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
• Har goda dator och Excel kunskaper
• Är organiserad, självgående och har en riktig go-getter attityd
Vad vi erbjuder...
• Spännande och utvecklande arbetsmiljö
• Individuellt ansvar
• Konkurrenskraftig lön
Är du taggad på att vara med och forma vårt varumärke, vår strategi och vår företagskultur? Du kommer få ta beslut som verkligen gör skillnad. Urval görs löpande, så vänta inte med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare med 6 mån provanställning.
Tillträde: Snarast Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Orasolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://happident.se/
Happident Kontakt
Mozhdeh Eskandari mozhdeh.eskandari@happident.se
9505059