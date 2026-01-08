Telefonkommunikatör med område finanssektorn
2026-01-08
Om företaget
Konsument Finans AB är ett företag som funnits sedan 2002. Företaget expanderar nu ytterligare och behöver utöka sitt team med två (2) nya medarbetare.
Företaget samarbetar uteslutande med ledande bolag inom bank-finanssektorn där vi till största delen utför kundserviceuppdrag till bank och finansbolags befintliga kundstock, men även viss nyförsäljning av finansiella produkter och tjänster kan förekomma.
Om Jobbet:
Vi söker nu två (2) personer som vill jobba som handläggare, marknadsföring och kundvård åt en bank som är ledande på sitt område. Via en kortare introduktion på ca 2 veckor i Kalix så får du en bra inblick i kundens tjänsteutbud. . Du erbjuds en fast månadslön motsvarande högre än kollektivavtalad lön, samt extra provisionslön om du når företagets uppsatta mål. Arbetstiden är dagtid 8,00-17,00.
Ett krav är att du:
Det krav vi ställer på dig är att du ser professionellt på ditt arbete och tar dig an arbetsuppgiften på ett resultatinriktat sätt.
Du har en utåtriktad personlighet och bra på att via telefonen som arbetsredskap förklara våra uppdragsgivares tjänster och produkter på ett ärligt och förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid att Du är pålitligt, ansvarsfull, självgående, positiv, flexibel och alltid har kunden i fokus!
Tjänsterna kan i vissa fall tillsättas tidigare så vid intresse sök snarast.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
