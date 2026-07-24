Telefonist Vikarie
Region Jämtland Härjedalen, Serviceenheten / Receptionistjobb / Östersund Visa alla receptionistjobb i Östersund
2026-07-24
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vi söker nu en medarbetare till Regionens Växel och framtida Kontaktcenter.
Rekryteringen avser 1 telefonist/receptionisttjänst. Funktionen består i dagsläget av totalt 9 medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Regionens Växel är en funktion inom Serviceenheten. Du ansvarar för att besvara kundernas ärenden med högsta kvalitet och servicenivå via olika kontaktvägar så som telefon, e-post och direkt över disk. Regionens Växel hanterar även ett antal administrativa tjänster samt bemannar stora Sjukhusreceptionen och receptionen i Regionens Hus.
Arbetet är varierande och förstklassig service är A och O. Exempel på arbetsuppgifter:
• Besvara inkommande samtal
• Koppla och förmedla samtal
• Informationssökning internt och externt
• Genomföra sökningar av jourpersonal
• Förmedla eller lösa uppgifter och geservice till medarbetare och medborgare
• Ta emot och checka in besök
I takt med att verksamheten utvecklas kommer även uppdrag och arbetsuppgifter anpassas efter behov och efterfrågan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigenerfarenhet av service med bakgrund i callcenter, kundtjänst eller liknande verksamhet och med dokumenterad erfarenhet av informatörs- och servicearbete via telefon och digitala verktyg. Du är van att söka information i externa och interna system samt via internet. Att lösa problem eller hitta information via för dig nya system, är en utmaning som du gärna tar till dig.
Stresstålighet och ett lösningsinriktat sinne är en förutsättning då arbetet periodvis håller högt tempo. Arbetet förutsätter att du har en förmåga att tempoväxla samt skifta mellan snabb service, informationssökning och problemlösning beroende på inflöde. Du skall även vara bekväm i att ge support och guida andra i olika digitala miljöer.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska samt god förmåga att hantera dessa språk i tal och skrift är nödvändigt. För att trivas med arbetsuppgifterna behövs ett uppmärksamt och tillmötesgående förhållningssätt. Det behövs ett genuint intresse och en vilja att hjälpa och vägleda människor. Att ge service och att alltid sätta kunden i centrum ska vara naturligt.
I tjänsten kommer du känna till och följa gällande lagar, riktlinjer och rutiner samt ha förståelse för offentlighets- och sekretessregler. Du behöver kunna trivas i en organisation där förändringar och utveckling tillhör vardagen. Din framtoning är positiv och tydligt kombinerad med problemlösande förmåga. Vi söker någon som är flexibel, har tålamod och visar förståelse för varje unik kundsituation.
Vi arbetar i team och ser det som viktigt med bra samarbetsförmåga, stort ansvarstagande och punktlighet. Vi arbetar med många olika typer av uppdrag i en kombination av kundservice och administrativa uppgifter. För effektivitet krävs god förståelse om Region Jämtland Härjedalens organisation i stort och känsla för prioritering. Medarbetare inom Regionens Växel/kontaktcenter förväntas att aktivt delta i, och driva utveckling av verksamheten samt granska processer och flöden med kritiska ögon. Vid behov täcker vi upp för varandra och arbetar över gränserna inom Serviceenheten.
Gymnasiekompetens med administrativ inriktning är meriterande. Erfarenhet av likvärdigt arbete krävs. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, upphör: 2026-12-31 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C337245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Serviceenheten Kontakt
Vision
Gunvi Dahlström gunvi.dahlstrom@regionjh.se +46705874307 Jobbnummer
10011222