Telefonist till Dahl (vikariat) - Dahl Sverige AB - Receptionistjobb i Östersund

Dahl Sverige AB / Receptionistjobb / Östersund2021-06-29Telefonist till Dahls Växel i Östersund (vikariat)Nu söker vi en kollega med det där lilla extra som vill jobba med oss i växeln på Dahl i Östersund. Du kommer jobba på ett rikstäckande och framåtlutat företag där det händer mycket och där innovation är en del av vardagen. Vi är många glada kollegor som bjuder på mycket skratt och personlighet. Detta är ett vikariat t.o.m. 2022-02-28 med chans till förlängning.Om rollenVäxeln på Dahl har en central roll i organisationen och genom den passerar varje dag en stor mängd samtal som ska guidas och hjälpas mot rätt avdelning eller specialist. I rollen som telefonist ingår också att kunna hjälpa kunderna med lättare frågor och vara en bra representant för företaget. Här går ett fantastiskt kundbemötande och service hand i hand med effektivitet.På arbetsplatsen i Östersund har vi både Dahlcenterbutik, säljkår och växelverksamheten.Passar vi varandra?För de kunder som ringer in kommer du vara den första rösten många av kunderna hör och därmed ett av Dahls viktigaste ansikten utåt. Vi söker dig som är social, har ett starkt servicetänk och en positiv inställning.Dagarna varierar i tempo och du trivs både i stunder med högt som lågt tryck på telefonen.Varför arbeta hos oss?Vi vill att samtliga medarbetare ska trivas, må bra och ha kul på jobbet. Vi har en stark tro på att våra medarbetare är avgörande i vår framgång och vi är måna om att samtliga medarbetare ska kunna växa och göra karriär hos oss.Några av våra förmåner är Rikskortet, regelbundna hälsokontroller, rabatter i våra butiker samt även rabatter på träningskort, glasögon och linser.Om DahlDahl är ett handelsbolag vilket innebär att inköp, försäljning och logistik är vår kärnverksamhet. Vi ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain och har över 100 års branscherfarenhet inom VVS. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i branschen.På Dahl drivs vi av att skapa värde för våra kunder, vi är marknadsledande och strävar efter att alltid göra allt lite bättre och att ge våra kunder det lilla extra. På Dahl är vi 1 200 engagerade medarbetare runt om i landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Var och en och tillsammans strävar vi efter att upplevas som tillgängliga, tillförlitliga och kompetenta.Vill du veta mer?Frågor om tjänsten besvaras av Niklas Holmberg, chef växeln, på 063-161191.AvslutningsvisTjänsten är ett vikariat tom 2022-02-28 med chans till förlängning. Beräknat tillträdesdatum är 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.Växeln har öppet måndag till fredag mellan 06:45 och 17:00 och dina arbetstider kommer variera inom det spannet.Välkommen med din ansökan senast 2021-07-19. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post utan du söker tjänsten via ansökningsformuläret.Varmt välkommen med din ansökan!2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-19Dahl Sverige ABArenavägen 383158 Östersund5836915