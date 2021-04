Telefonist - Deltid, Heltid - Kisa/Linköping - SvarDirekt AB - Receptionistjobb i Kinda

SvarDirekt AB / Receptionistjobb / Kinda2021-04-09Vi söker dig som vill...bli världens bästa telefonist! Är du en serviceinriktad och social person, som är orädd i telefon, och kan detta med att lyssna och skriva samtidigt? Då har vi #jobbjustnu för dig!2021-04-09Under din arbetsdag kommer du bland annat svara i telefon, ta emot och skriva meddelanden, samtidigt som du pratar med kunder, vidarekoppla samtal samt ställer och svara på frågor från våra kunder. Du kommer att pendla mellan online kalendrar och bokningssystem, för att hjälpa och serva våra kunder på bästa sätt.Vi söker dig som har...Ett leende som hörs genom telefonen. En positiv personlighet med mycket energi. Vi tror att du är en lyhörd, lugn, positiv och utåtriktad person, som trivs med att arbeta med service. Du bör vara ordningsam, stresstålig samt ha en förmåga att vara vänlig, även i de mest pressade situationer. Du drivs av att leverera på hög nivå, och bemöta de inringande på ett effektivt, professionellt, serviceinriktat och lösningsorienterat sätt. Du har en bra förmåga att hålla många bollar i luften, och klara av att hålla fokus även under perioder med hög arbetsbelastning.För att lyckas(erfarenhet och krav)...Behöver du inte ha tidigare erfarenhet som telefonist, det är meriterande men inget krav. Har du däremot erfarenhet från serviceyrket, och är van vid att ha kontakt och föra en dialog med kunder, så kommer du både gilla, och med stor sannolikhet fixa jobbet galant. Många gånger behöver man kunna LYSSNA och SKRIVA samtidigt.För tjänsten krävs också att du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi har många kunder med utländska kontakter, varför det även är väldigt viktigt att du talar och förstår engelska. Du har minst gymnasiekompetens eller annan lämplig utbildning, och till detta en god datorvana med mycket god tangentbordsteknik. Du kommer att få utbildning i våra program och även i samtalsteknik, som kommer hjälpa dig få fram information, som gör att du kan utföra ditt jobb på bästa sätt.Kontoret Linköping (Mjärdevi) / KisaVi flyttar in i våra nya lokaler i Linköping under våren men sitter idag i Kisa. Jobb och utbildning sker i Kisa fram till sommaren.Välkommen med din ansökanFör att vi ska kunna hantera din ansökan ber vi dig maila oss både CV + Personligt brev.Ange även om det är Deltid/Timmar eller Heltid du är intresserad av.maila till: jobb@svardirekt.se Sista dag att ansöka är 2021-05-31SvarDirekt ABSTORA TORGET 259037 Kisa5683200