Telefonintervjuare till Kundspecifiktuppdrag
2025-12-05
Om rollen
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att genom telefonintervjuer samla in information om sysselsättning, arbetslöshet och andra aspekter av arbetsmarknaden i Sverige. Resultaten används för att förstå arbetsmarknadens struktur och dynamik, och för att stödja politik och beslutsfattande. Du arbetar självgående på vårt kontor i centrala Linköping, men bakom dig har du ett team med god sammanhållning och fin stämning.
Projektet går måndag - fredag med arbetstider förlagda mellan 08:30 och 21:00. Arbetspassen är uppdelade på 3 - förmiddag 08:30-12:00 eftermiddag 12:45 - 16:15, kväll 16:30 - 21:00
Krav att du ska kunna delta på en av följande utbildningar:
alt. Utb. 1
Vecka 47
Måndag 17 nov 13:00 - 19:00
Tisdag 18 nov 13:00 - 16:30
Vecka 47-49
Instudering
Vecka 50
Tisdag 9 dec 09:00 - 17:00
Onsdag 10 dec 14:00 - 20:00
Torsdag 11 dec 09:00 - 16:30
alt. Utb. 2
Vecka 51
Måndag 15 dec kl. 13:00 - 19:00
Tisdag 16 dec kl. 13:00 -16:30
Vecka 51 - vecka 2
Instudering
Vecka 3
Tisdag 13 jan 09:00 - 17:00
Onsdag 14 jan 14:00 - 20:00
Torsdag 15 jan 09:00 - 16:30
Vem är du?
Vi ser gärna att du har 2 års arbetslivserfarenhet eller annan bakgrund som bedöms likvärdig. Vi söker dig som är noggrann och professionell, du är ansvarsfull och utåtriktad och självklart - gillar att prata i telefon. Du är även:
Kommunikativ och har en professionell ton
Inte rädd för att prata med nya människor
En person som kan jobba självständigt men också i team
Noggrann och strukturerad
Flexibel
Över 18 år
Som intervjuare måste du kunna flytande svenska, i både tal och skrift.
Omfattningen på anställningen kan variera från heltid till deltid. Jobbet passar även bra som extrajobb för dig som studerar eller vill ha ett extrajobb på tex. kvällstid.
Vilka är vi?
Origo Group är Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag där vi med vår expertis och erfarenhet hjälper våra kunder att utvecklas och förstå sina kunder och den marknad de verkar på. Vi levererar insikter och beslutsunderlag inom tjänsteområden som kundupplevelse/CX, medarbetarengagemang, varumärke och tjänsteutveckling.
Välkommen med din ansökan!
I samband med ansökan gör vi en bakgrundskontroll, du godkänner denna bakgrundskontroll genom att ansöka om jobb. Intervjuer kommer att hållas löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen till Origo Group! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556525-4256), http://www.origogroup.com Arbetsplats
Origo Group Kontakt
Therese Pack therese.pack@origogroup.com Jobbnummer
9631990