Telefonintervjuare - Flexibelt extrajobb hos Sifo
2025-12-19
Kantar Media is a global leader in data, insights, and consulting services, specialising in media measurement, audience analysis, and advertising effectiveness. As people increasingly move across channels and platforms, our data and audience measurement, targeting, analytics and advertising intelligence services unlock insights to inform powerful decision-making. We help brands, agencies, and media owners navigate the complex world of media and advertising through cutting-edge technology and deep expertise. Our presence in over 80 countries and innovative approach has earned us a global reputation for delivering actionable insights that shape the future of the media landscape.
Kantar Media (Sifo) är marknadsledande inom insikter, analyser och konsulttjänster. Inom Kantar Media (Sifo) arbetar vi i projektform där ett projekt sträcker sig från att sätta upp projektet utifrån kundens behov till att leverera analys och visualisering av resultat av en undersökning. Om tjänsten
Som telefonintervjuare är din huvudsakliga arbetsuppgift att genomföra olika typer av undersökningar per telefon med hjälp av dator utifrån ett fastställt frågeformulär. Vi söker intervjuare till vår telefonlokal i centrala Göteborg och intervjuare som arbetar hemifrån. Arbetet kan med fördel utföras hemifrån men du behöver tillgång till egen dator och en stabil internetuppkoppling. Vi tillhandahåller headset, kostnaden för telefoni och en grundutbildning.
Arbetet sker i huvudsak på kvällstid på vardagar, men vi har även vissa projekt som vi ringer på under dagtid och helger:
Dag: Mån-Tor 08:00-15:30/ Fre 08:00-14:30
Kväll: Mån-Tor 16:30-21:00/ Fre 15:00-19:00
Helg: Lör 10.00-15.00 / Sön 14.00-19.00
Vad vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som är lätt att kombinera med andra sysselsättningar eftersom du själv väljer dina pass
Ett socialt arbete med mycket kontakter.
Ett omväxlande och lärorikt arbete
Lön enligt kollektivavtal. I årets nivå (2025) motsvarar det 142kr/timme.
Vad arbetet kräver
Att du följer instruktioner, manualer och regler för att uppnå den kvalitet och effektivitet som behövs i intervjuarbetet och som våra kunder förväntar sig.
Att du talar och läser svenska obehindrat.
Att informationen som lämnas under intervjun hanteras konfidentiellt
En hög kommunikativ förmåga
Att du kan arbeta minst 2 pass/vecka. Du bokar in sina egna arbetspass utifrån det behov som finns. Finns behov får du självfallet arbeta fler.
Utbildning och handledning sker på kontoret i Göteborg, så därför söker vi i första hand dig som bor så att man kan ta sig till kontoret vid de två introduktionsdagarna. OBS: Man kan inte arbeta från utlandet!
Frågor kring tjänsten besvaras av Fifi Lundin på fifi.lundin@kantar.com
.
Du söker genom att svara på frågorna nedan och bifoga ett CV samt ett personligt brev.
Why join Kantar Media?
We pride ourselves on understanding people, and what makes us think and act the way we do.
And because we know people, we like to make sure our own people are being looked after as well. Equality of opportunity for everyone is our highest priority and we support our colleagues to work in a way that supports their health and wellbeing. While we encourage teams to spend part of their working week in the office, we understand no one size fits all; our approach is flexible to ensure everybody feels included, accepted, and that we can win together. We're dedicated to creating an inclusive culture and value the diversity of our people, clients, suppliers and communities, and we encourage applications from all backgrounds and sections of society. Even if you feel like you're not an exact match, we'd love to receive your application and talk to you about this job or others at Kantar Media. Så ansöker du
