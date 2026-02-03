Telefonförsäljare sökes till Halmstad start omgående!
Thorsfield AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-02-03
Är du social, tävlingsinriktad och gillar att jobba mot tydliga mål? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vår kund, via oss som bemanningsföretag, söker nu telefonförsäljare till ett spännande uppdrag i Halmstad. Du kommer att arbeta med försäljning via telefon mot privatpersoner eller företag, i ett team där energi och laganda står i fokus.
Arbetsuppgifter
Försäljning via telefon
Presentera och sälja produkter/tjänster
Arbeta mot uppsatta mål och budget
Dokumentation i CRM-system
Vi söker dig som
Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende
Trivs med att arbeta mot mål
Är driven, positiv och uthållig
Talar och skriver svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
Utbildning och löpande coachning
Möjlighet till utveckling och förlängning
En positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor
Placering: Halmstad
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: halmstad@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thorsfield AB
(org.nr 559123-4579)
302 25 HALMSTAD Arbetsplats
A 95 Consulting AB Jobbnummer
9721483