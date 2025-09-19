Telefonförsäljare med garantilön + generösa provisioner
2025-09-19
Vill du tjäna bra, ha kul på jobbet och utvecklas? Hos Tryggsam får du garantilön, generösa provisioner och förmåner utöver det vanliga. Dessutom jobbar du alltid dagtid - inga sena kvällar eller helger.
Vi erbjuder
Garantilön + provision utan tak
Arbetstider: mån-fre 09.00-18.00
Tävlingar med resor, elektronik och presentkort
Gemensamma frukostar & sociala aktiviteter
Halvdag före röd dag
Friskvårdsbidrag + friskvårdstillfällen två gånger i veckan
Massage på jobbet
Kickoffs, sales awards & AW:s
Möjlighet att avancera inom nio olika projekt
Möjlighet att påverka din egen resa inom bolaget
Om rollen
Telefonförsäljning mot främst varma kunder
Ingen erfarenhet krävs - vi lär dig allt du behöver
Full utbildning och löpande coachning
Vi söker dig som
Är driven och målmedveten
Vill utvecklas och bygga en karriär inom försäljning
Trivs i en social arbetsmiljö där vi peppar varandra
Ansök redan idag - vi intervjuar löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com Jobbnummer
