Telefonförsäljare med garantilön + generösa provisioner

Tryggsam I Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-19


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tryggsam I Sverige AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Vill du tjäna bra, ha kul på jobbet och utvecklas? Hos Tryggsam får du garantilön, generösa provisioner och förmåner utöver det vanliga. Dessutom jobbar du alltid dagtid - inga sena kvällar eller helger.
Vi erbjuder
Garantilön + provision utan tak
Arbetstider: mån-fre 09.00-18.00
Tävlingar med resor, elektronik och presentkort
Gemensamma frukostar & sociala aktiviteter
Halvdag före röd dag
Friskvårdsbidrag + friskvårdstillfällen två gånger i veckan
Massage på jobbet
Kickoffs, sales awards & AW:s
Möjlighet att avancera inom nio olika projekt
Möjlighet att påverka din egen resa inom bolaget

Om rollen
Telefonförsäljning mot främst varma kunder
Ingen erfarenhet krävs - vi lär dig allt du behöver
Full utbildning och löpande coachning

Vi söker dig som
Är driven och målmedveten
Vill utvecklas och bygga en karriär inom försäljning
Trivs i en social arbetsmiljö där vi peppar varandra

Ansök redan idag - vi intervjuar löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tryggsam i Sverige AB (org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/

Arbetsplats
Tryggsam

Kontakt
Lina Martinsson
lina.martinsson@tryggsam.com

Jobbnummer
9516732

Prenumerera på jobb från Tryggsam I Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tryggsam I Sverige AB: