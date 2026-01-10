Telefonförsäljare B2B
Homo Labor AB / Säljarjobb / Luleå
2026-01-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du social, kommunikativ och tycker om att prata med nya människor?
Då kan en tjänst som säljare hos oss vara helt rätt för dig!
Vi expanderar vår verksamhet och söker nu en ny säljare till vårt säljteam.Publiceringsdatum2026-01-10Om tjänsten
I rollen som säljare arbetar du med försäljning av våra flyttjänster. Tjänsterna utförs av vår egen personal, men din roll är helt fokuserad på den digitala försäljningen.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att:
Kontakta kunder via telefon
Presentera ett tydligt och attraktivt erbjudande som leder till bokning
Arbetet utförs antingen hemifrån eller från vårt kontor i Luleå. För arbete på kontoret förutsätter vi att du bor i Luleå.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är social och har lätt för att skapa kontakt med nya människor
Trivs med att prata i telefon och inte upplever det som ansträngande
Är duktig på att uttrycka dig och presentera erbjudanden på ett övertygande sätt
Är bekväm med att arbeta självständigt och ta ansvar, särskilt vid distansarbete
Trivs med ett stillasittande arbete där dator och telefon är dina främsta arbetsverktyg
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är att du har god kommunikativ förmåga och en naturlig känsla för försäljning.Övrig information
Tjänsten kräver fokus, noggrannhet och ansvarstagande, då arbetet till stor del sker utan direkt arbetsledning.
Mer information om tjänsten ges vid intresse. Skicka gärna in ditt CV och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Oscaraahlab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Homo Labor AB
(org.nr 559383-7056) Jobbnummer
9677112