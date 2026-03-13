Telefonförsäljare
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning och få betalt för att utvecklas? Vi söker dig som vill ta första steget in i säljyrket och lära dig hantverket bakom framgångsrika kundsamtal. Här får du rätt förutsättningar att växa, prestera och ha kul på vägen.
Som telefonförsäljare blir du en del av ett engagerat team i centrala Stockholm. Du arbetar med att kontakta nya kunder, boka möten och skapa affärsmöjligheter över telefon. Genom daglig coachning får du snabbt utveckla din kommunikation, ditt självförtroende och din förståelse för kundbeteende.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Svenska i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Ingen tidigare säljerfarenhet krävs
Vi söker dig som:
Är positiv, social och trivs med att prata med människor
Har en stark vilja att utvecklas och nå resultat
Är uthållig, nyfiken och motiveras av tydliga mål
Ser möjligheter i stället för hinder
Vi erbjuder dig:
Betald säljutbildning och kontinuerlig coachning
Trygg fast lön med möjlighet till provision
En inkluderande kultur med gemenskap och energi
Goda karriärmöjligheter inom företagetÖvrig information
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
Odengatan (visa karta
133 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekryterare
Amir Stein amir@kraftsam.se +46707770288 Jobbnummer
