Telefonförsäljare
Move & Remove Västra AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Remove Västra AB i Göteborg
Säljare sökes till Move and Remove Västra AB
Är du driven, social och gillar försäljning?
Move and Remove Västra AB söker nu engagerade säljare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom flytt och transport.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Move and Remove Västra AB är ett växande flyttföretag som erbjuder professionella flytt- och bortforslingstjänster till både privatpersoner och företag. Vi värdesätter service, kvalitet och nöjda kunder.Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss kommer du bland annat att:
Kontakta nya och befintliga kunder via telefon, mejl och andra kanaler
Sälja våra flytt- och bortforslingstjänster
Ta fram offerter och följa upp affärer
Bygga långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål och resultat
Vi söker dig som
Är social, kommunikativ och förtroendeingivande
Har en stark egen drivkraft och gillar att arbeta mot mål
Är organiserad och ansvarsfull
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Introduktion och upplärning
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Fast lön och/eller provision enligt överenskommelse
Ett engagerat team i ett företag under tillväxt
Placering: Västra Frölunda
Omfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: Info@move-remove.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Remove Västra AB
(org.nr 559384-8434), http://move-remove.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
direktör
Ezzo Hamcho Info@move-remove.se 0720411114 Jobbnummer
9665674