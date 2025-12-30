Telefonförsäljare

Move & Remove Västra AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-12-30


Visa alla säljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Move & Remove Västra AB i Göteborg

Säljare sökes till Move and Remove Västra AB
Är du driven, social och gillar försäljning?
Move and Remove Västra AB söker nu engagerade säljare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom flytt och transport.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Om företaget
Move and Remove Västra AB är ett växande flyttföretag som erbjuder professionella flytt- och bortforslingstjänster till både privatpersoner och företag. Vi värdesätter service, kvalitet och nöjda kunder.

Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss kommer du bland annat att:
Kontakta nya och befintliga kunder via telefon, mejl och andra kanaler

Sälja våra flytt- och bortforslingstjänster

Ta fram offerter och följa upp affärer

Bygga långsiktiga kundrelationer

Arbeta mot tydliga mål och resultat

Vi söker dig som
Är social, kommunikativ och förtroendeingivande

Har en stark egen drivkraft och gillar att arbeta mot mål

Är organiserad och ansvarsfull

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inget krav

Vi erbjuder
Introduktion och upplärning

Möjlighet att utvecklas inom försäljning

Fast lön och/eller provision enligt överenskommelse

Ett engagerat team i ett företag under tillväxt

Placering: Västra Frölunda
Omfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: Info@move-remove.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Move & Remove Västra AB (org.nr 559384-8434), http://move-remove.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
direktör
Ezzo Hamcho
Info@move-remove.se
0720411114

Jobbnummer
9665674

Prenumerera på jobb från Move & Remove Västra AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Move & Remove Västra AB: