Telefonförsäljare - snittlön 40.000kr/mån!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovative Sales TM AB i Stockholm
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu nya säljare som är redo att kickstarta sin karriär inom försäljning!
Drömmer du om ett självständigt arbete där din utveckling, lön och karriärmöjligheter baseras efter din egen prestation? Bra! Då är du precis den vi söker! Som säljare hos oss behöver du inga tidigare erfarenheter då vi utbildar dig både inom säljteknik och produktkunskap. Du kommer få alla verktyg och hjälpmedel du kan tänkas behöva för att bli en riktigt grym säljare! Du kommer genom hela din anställning hos oss jobba tätt inpå erfarna säljare och coacher vars uppgift är att utveckla och utbilda!
Utöver att omges av ett härligt team erbjuder vi även, Fastlön varje månad
Generösa provisionsmodeller och bonusar!
Möjligheter till att växa inom bolaget - Skapa en karriär internt inom bolaget!
Tillgång till Gym på kontoret
Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort, middagar, prylar och körkortspaket!
Resetävlingar - Varje KVARTAL!
Endast heltid - Månad-Fredag 09:00-18:00 (Fredagar 17:00)
Aktieskola och andra vidare utbildningar
Kort om oss
Vi består idag av 200+ glada medarbetare
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning
Är du redo att starta igång din karriär? Skicka in din ansökan så bokar vi in en intervju! https://www.innovativesales.se/
https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv
https://www.tiktok.com/@innovativesales
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Rekrytering hr@innovativesales.se Jobbnummer
9650918