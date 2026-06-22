Telecom Säljare - Elon Nordstan
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Telecomsäljare till Elon Nordstan
Nu har du chansen att bli en del av teamet i våra butiker i Nordstan – Elon Ljud & Bild och Elon Mobile Hub. Vi söker dig som strävar efter vara bäst på det du gör samt vill utvecklas inom försäljning, drivs av att nå resultat och strävar efter att bli bäst på det du gör.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Elon är en av Nordens största aktörer inom hemelektronik. I våra butiker i Nordstan erbjuder vi ett brett sortiment inom mobiltelefoner, surfplattor, TV, ljud, smarta hem-lösningar, hushållsprodukter samt tillhörande tjänster.
Som telecomsäljare står kundens behov i centrum. Vi är både operatörs- och märkesoberoende, vilket gör att vi alltid kan hitta den lösning som passar kunden bäst. Vårt fokus ligger på abonnemangsbaserade tjänster och vi samarbetar med alla de stora operatörerna på marknaden.
Vem söker vi?
Som Telecomsäljare blir du en del av ett team med höga ambitioner. Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning, gillar att arbeta mot tydliga mål och motiveras av att prestera tillsammans med andra.
Vi vill att du:
Är serviceinriktad och gillar att möta kunder
Drivs av försäljning och trivs med att nå och överträffa mål
Lyssnar in kundens behov och alltid strävar efter att ge bästa möjliga service
Är noggrann, pålitlig och strukturerad
Tar ansvar och presterar bra i ett högt tempo
Sprider energi och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Är öppen för feedback och vill utvecklas
Är flexibel och kan arbeta kvällar, helger och röda dagar
Ditt uppdrag
Försäljning av mobiltelefoner, abonnemang, bredband och TV-lösningar
Försäljning inom butikens alla produktkategorier vid behov
Ge varje kund en personlig och engagerad serviceupplevelse
Identifiera kundens behov och matcha dem med rätt lösningar
Bygga långsiktiga kundrelationer genom förtroende och service
Bidra till en butikskultur präglad av samarbete, energi och engagemang
Vad vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i två av Nordstans mest spännande butikskoncept
Ett starkt och drivet team med fokus på samarbete och resultat
Marknadsmässig grundlön och attraktiv provisionsmodell
Utvecklingsmöjligheter inom en växande organisation
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag – tjänsterna tillsätts löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Mail
E-post: amir@tronumgroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ELB - Telekom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tronum Group AB
(org.nr 556963-3174)
Nordstan köpcentrum (visa karta
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411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Elon Nordstan Jobbnummer
9973909