Tekniskt säljstöd inom säkerhetskritisk verksamhet
2025-08-07
Publiceringsdatum2025-08-07
Har du ett stort tekniskt intresse och trivs med att jobba i gränslandet mellan teknik, affär och försvarsnära verksamhet? Nu söker vi en konsult till rollen som tekniskt säljstöd för ett längre uppdrag inom försvarsindustrin.
I uppdraget samarbetar du med både interna utvecklingsteam och externa kunder, där din tekniska kompetens och förmåga att förklara lösningar på ett tydligt sätt är avgörande.Dina arbetsuppgifter
I rollen som tekniskt säljstöd är du med och stöttar försäljning, kundutredningar och upphandlingar av tredjepartsprodukter kopplade till kommunikationslösningar. Du fungerar som teknisk expert och samarbetar med team inom bland annat kommunikation, cybersäkerhet och systemintegration. Du bidrar med tekniska analyser under hela säljprocessen - från tidiga utredningar till färdiga lösningar. Arbetet innebär också att kombinera försvarsspecifika system med modern teknik som 5G, satellitkommunikation, molntjänster och AI.Kvalifikationer
Erfarenhet inom minst ett (gärna flera) av följande områden:
- - Militärkommunikation
- Produktutveckling mot försvar
- Telekommunikation, satellit och moln
- Säkerhetslösningar, krypto, zero-trust
- Tidigare arbete som tekniskt säljstöd eller systemingenjör i tekniskt komplexa miljöer
Söker dig som även har dessa Kvalifikationer
Du har mellan fem och sju års erfarenhet inom områden som tekniskt säljstöd, systemintegration, produktutveckling eller kommunikationsteknik;
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift;
B-körkort;
Förmåga att förstå teknisk arkitektur och kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt och tillgängligt sätt;
Drivande, prestigelös och lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
Meriterande:
Kännedom om försvarsindustrins underhålls- och informationssystem;
Tidigare systemingenjörsroller inom försvarsnära projekt.Anställningsvillkor
Placering: Arboga eller Solna;
Arbetsmodell: Hybrid och på plats;
Sysselsättningsgrad: Heltid;
Uppdragsperiod: Start enligt överenskommelse utan fastställt slutdatum;
Resor: Kan förekomma, främst inom Sverige.Så ansöker du
Om du är redo att ta dig an en roll som tekniskt säljstöd inom kommunikationssystem och bidra till att skapa framtidens försvarsteknik, tveka inte att söka.
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Lycka till, vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/633".
Madeleine Minnered
9449367