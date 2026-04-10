Famma Konsultning AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Famma Konsultning AB i Stockholm
, Solna
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Tekniskt Sakkunnig Spårfordon - Arbetsfordon (Konsultuppdrag)
Plats: Stockholm
Start: 1 maj 2026
Slut: 30 april 2028
Omfattning: Heltid (preliminärt)
Om uppdraget
Vi söker en Tekniskt Sakkunnig inom spårfordon (arbetsfordon) till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en större offentlig aktör inom kollektivtrafik.
Uppdraget är kopplat till utveckling och förnyelse av arbetsfordon inom spårbunden trafik, där befintlig fordonsflotta i många fall nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas samt kompletteras.
Du kommer att arbeta i ett större investeringsprojekt tillsammans med erfarna projektledare och tekniska specialister.
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget innebär att ta fram ett tjänsteutlåtande (beslutsunderlag) för investering i nya arbetsfordon, samt bidra med teknisk kompetens i kommande faser.
Fokus ligger på följande fordonstyper:
Sliptåg
Skräpsug
Spoltåg med aggregatvagn
Makadamsug
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Behovsanalys & nuläge
Kartlägga befintlig fordonsflotta och identifiera brister
Definiera tekniska och operativa behov
Samverka med drift, underhåll och teknik
Analys & rekommendation
Utreda lösningsalternativ och anskaffningsstrategier
Identifiera risker, beroenden och gränssnitt
Ta fram rekommendationer
Kostnad & resurser
Ta fram kostnadsuppskattningar
Identifiera resurs- och kompetensbehov
Beslutsunderlag (TJUT)
Ta fram strukturerat och komplett beslutsunderlag
Säkerställa kvalitet, spårbarhet och förankring
Samverkan
Arbeta nära parallellt investeringsprojekt
Delta i projektgrupp och koordinera aktiviteter
Kommande möjlighet
Vid fortsatt projekt (planering/genomförande) kan rollen utvecklas till att omfatta:
Kravställning av tekniska specifikationer
Framtagning av upphandlingsdokument
Teknisk granskning och leverantörsdialog
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av spårfordon eller järnvägsteknik
Erfarenhet av teknisk kravställning och/eller upphandling
Erfarenhet av investeringsprojekt eller större tekniska projekt
Förmåga att arbeta strategiskt och strukturerat
God samarbetsförmåga och vana att arbeta med flera intressenter
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsfordon inom järnväg/tunnelbana
Erfarenhet av offentlig verksamhet eller beställarorganisation
Konsulten kommer att ingå i ett etablerat projektteam
Uppdraget erbjuder möjlighet till långsiktig förlängning
Möjlighet att följa projektet från analys till genomförande
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Stockholm Jobbnummer
9846464