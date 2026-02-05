Tekniskt precisionsarbete med lödning
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Danderyd Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Danderyd
2026-02-05
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Danderyd
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med noggrant och tekniskt precisionsarbete i en modern produktionsmiljö?
Vi söker montörer till vår verksamhet i norra Stockholm där du arbetar med lödning, fiberhantering och finmontering av tekniska komponenter samt testning och kvalitetskontroll av färdiga produkter.
Arbetet sker i en strukturerad och lugn miljö med tydliga instruktioner och etablerade arbetsmetoder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett mindre team.
Upplägg: Tjänsten är under heltid
Arbetstider: dagtid måndag-fredag
Ort: Norra Stockholm
Exempel på arbetsuppgifter: * Lödning av elektroniska komponenter * Montering och hantering av fiber * Finmontering av tekniska komponenter * Testning och verifiering av produkter * Kvalitetskontroll och avsyning * Dokumentation av utfört arbete
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, tålmodig och har en stadig hand. Du trivs med repetitivt precisionsarbete och har ett tekniskt intresse.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av lödning i produktion eller verkstad
Arbetat med fiber, elektronik eller finmontering
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Vana att arbeta enligt instruktioner och kvalitetskrav
Fullständig introduktion sker på plats. Publiceringsdatum2026-02-05Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7182372-1827547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9726396