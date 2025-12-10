Tekniskt kunnig undersköterska till Larmgruppen
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2025-12-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Är du en av våra nya kollegor? Vi söker nu en undersköterska till vår Larmgrupp - en viktig funktion där du verkligen gör skillnad i människors liv.
Hos oss får du arbeta med meningsfulla insatser och ge god omvårdnad till brukare i behov av stöd. Du blir en del av en verksamhet som ständigt utvecklas och där vi tillsammans arbetar för att förbättra både arbetssätt och kvalitet.
Vår arbetsplats är centralt belägen på Eleonoragatan 18, där vi utgår från för att snabbt kunna rycka ut till olika uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
I den här rollen är din främsta uppgift att snabbt och säkert agera när någon av våra över 2700 larmkunder behöver hjälp. Ofta möter du personer du aldrig träffat tidigare, vilket gör det första intrycket extra betydelsefullt. Det är viktigt att du förmedlar lugn och inger förtroende, så att brukaren känner sig trygg och väl bemött.
Utöver att hantera och åtgärda inkommande trygghetslarm blir du en del av ett mindre team inom Larmgruppen som arbetar med tekniska installationer och teknisk bevakning. Teamet består av fem medarbetare, både kvinnor och män. I rollen ansvarar du även för installation och underhåll av larm och digitala lås.
I arbetet krävs också fysisk styrka och ett gott välmående för att klara av tunga lyft, ibland i trånga utrymmen, där hjälpmedel inte alltid är möjligt. Det är viktigt att du är trygg i dig själv, vågar ta egna initiativ och kan hantera tuffa samtal med olika parter. Du behöver ofta fatta snabba beslut och agera självständigt särskilt i oväntade eller akuta situationer. Din förmåga att behålla lugnet och ta ansvar är avgörande och gör stor skillnad för både brukare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska och har erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst eller liknande verksamhet. Du ska ha B-körkort och vana av att köra bil, eftersom arbetet innebär resor till olika brukare. Tjänsten kräver att du kan arbeta dagtid, kvällar och helger, så flexibilitet i arbetstider är en förutsättning.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är nödvändigt eftersom mycket av kommunikationen sker via telefon och i dokumentation. Noggrannhet i rapportering och tydlighet i dialoger med brukare, anhöriga, larmcentral och handläggare är avgörande för att allt ska bli rätt och tryggt. Vana vid datorer och dokumentationssystem underlättar det dagliga arbetet. Det är en fördel om du är intresserad av teknik och är händig.
Vi ser gärna att du är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är viktigt att kunna behålla lugnet och prioritera rätt även när det är stressigt, och att agera snabbt och beslutsamt när trygghetslarm kommer in.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251710:1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Tollan johanna.tollan@eskilstuna.se Jobbnummer
9637276