Tekniskt kunnig maskinoperatör inom livsmedel
AB Effektiv Borås / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Varberg
2025-09-15
Om företaget
Vi på Effektiv söker nu en tekniskt kunnig maskinoperatör till vår kund inom livsmedel, vår kund är belägen i Varberg. Vi jobbar med en långsiktighet vilket innebär att du initialt kommer få en visstidsanställning på sex månader hos oss på Effektiv och bli uthyrd till en av våra kunder med stor chans till förlängning.
Vad erbjuder rollen?
Rollen innefattar: Blanda och producera såser och andra livsmedelsprodukter enligt uppsatta recept. Säkerställa kvaliteten på produkterna genom noggrant arbete. Arbeta enligt säkerhetsföreskrifter och produktionsplaner. Övervakning- och påfyllning av maskiner. Lättare åtgärder vid krångel.
Omfattning: heltid Start: omgående Arbetstider: dagtid
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från livsmedelsproduktion och tycker om att arbeta i ett högt tempo med fokus på kvalitet och noggrannhet. Vidare behöver du ha en teknisk förståelse för att kunna ställa in maskinerna efter olika recept, avhjälpa enklare fel och se till så att produktionen flyter på. Vi tror också på att du är en lagspelare och mån om att alltid göra ett bra jobb.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 29/9. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Johan på johan.dahlqvist@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
maskinoperatör, livsmedel, varberg, jobbivarberg, produktion Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Johan Dahlqvist johan.dahlqvist@effektiv.se +46 735 04 36 06 Jobbnummer
9508418