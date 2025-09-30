Tekniskt kunnig Laseroperatör för omgående anställning
2025-09-30
Som laseroperatör kommer du att ha en central roll i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar laserskärning, programmering av maskinen samt efterbearbetning av de skurna detaljerna.
Du ansvarar för att produkterna håller rätt mått, form och kvalitet utifrån givna ritningar och instruktioner.
Arbetet kan även inkludera underhåll och enklare service av laserskärmaskinen, samt andra uppgifter som hör till avdelningen.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom industri, gärna med inriktning mot laserskärning eller annan CNC-styrd bearbetning.
Du har god teknisk förståelse, är van att läsa ritningar och har känsla för precision.
Erfarenhet av programmering och materialkunskap är meriterande.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Du trivs i en miljö där kvalitet står i fokus och är samtidigt flexibel nog att hjälpa till där det behövs.
Då arbetet sker i nära samarbete med kollegor värdesätter vi även din samarbetsförmåga och kommunikativa sida.
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som laseroperatör är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV Stars och sträcker sig över minst 6 månader. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran Vukojevic på goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En utvecklande tjänst i en modern produktionsmiljö.
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och maskiner.
En arbetsplats med god sammanhållning där man stöttar varandra.
För kunds räkning söker vi efter en erfaren laseroperatör till en av våra kunder.
