Tekniskt intresserad Maskinoperatör sökes! - Nr.1 Personalpartner AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Tranemo

Nr.1 Personalpartner AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Tranemo2021-04-15Har du ett stort teknikintresse och är nyfiken på att lära dig mer om kantpressning? Läs vidare!ArbetsuppgifterNär du arbetar som Maskinoperatör hos vårt kundföretag kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att arbeta vid en kant- och bockmaskin. Varje produkt är specialkonstruerad utefter kunds önskemål vilket skapar en variationsrik arbetsdag. Detta innebär att du också kommer att läsa ritningar, ställa in maskin efter rätt mått samt göra lättare service och underhåll av maskin vid behov. Arbetet är förlagt till tvåskift vilket innebär att du kommer att växla mellan tidigt och sent skift.Bakgrund och personliga egenskaperVi ser gärna att du som söker till oss har någon form av industriteknisk bakgrund. Exempelvis har du god vana från tidigare industriarbete eller har du kanske ett tekniskt fritidsintresse? Tidigare kunskaper i ritningsläsning är meriterande men ej ett krav.Du har ett öga för detaljer och arbetar noggrant och metodiskt. Du är ansvarstagande och förstår vikten av att det alltid finns en slutkund som förväntar sig god kvalitet på de produkter som vår kund levererar. Vidare har du hög arbetsmoral, du är positivt inställd till arbete samt att du tycker om att lära dig nya saker på jobbet.Om ossFIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.Vid frågor kan du kontakta Robin Andersson via mail, robin@firstpersonal.se Vi ser fram emot din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid (6 månader eller längre)2021-04-15Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Nr.1 Personalpartner AB5692873