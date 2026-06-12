Tekniskt intresserad industrimedarbetare
Jobandtalent Sweden AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Halmstad Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Halmstad
2026-06-12
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, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Vi söker nu en industrimedarbetare till vår kunds produktion. Rollen passar dig som har ett tekniskt intresse och trivs med arbetsuppgifter där noggrannhet och kvalitet är viktiga delar av arbetet.
Du kommer bland annat att arbeta med montering av komponenter, kvalitetskontroller och andra produktionsrelaterade arbetsuppgifter. Arbetet ställer krav på precision, fokus och ett metodiskt arbetssätt. Du blir en del av ett skiftlag där ni tillsammans ansvarar för att produktionen håller hög kvalitet och levererar enligt uppsatta mål.
DINA KVALIFIKATIONER
Tekniskt intresse och förståelse för praktiskt arbete.
God fingerfärdighet och förmåga att arbeta noggrant med detaljer.
Erfarenhet från industri, produktion eller montering är meriterande.
Förmåga att följa instruktioner och arbeta strukturerat.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av monteringsarbete.
Erfarenhet från tillverkande industri.
Kunskap inom ritningsläsning eller arbete efter teknisk dokumentation.
Erfarenhet av kvalitetskontroll eller arbete med mindre komponenter.
Vana av skiftarbete.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902232-2051104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Stationsgatan 37 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9961970