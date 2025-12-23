Tekniskt extrajobb hos kund i Varberg
2025-12-23
Vi på Effektiv söker nu extrapersonal till en av våra kunder i Varberg.
Vad erbjuder rollen?
Som behovsanställd hos oss får du nu en spännande möjlighet att arbeta hos vår kund som primärt tillverkar produkter i kolfiber. Arbetsuppgifterna består av praktiskt produktionsarbete och kan inkludera hantering och enklare inställningar av CNC-skärbord, upplägg av material/väv, avformning samt paketering och enklare kvalitetskontroller.
Uppdragets arbetstid och varaktighet varierar. För att detta extrajobb ska passa dig behöver du vara flexibel och kunna växla upp då det är ett högt tempo.
Vem är du?
Vi söker dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%. Vi ser gärna att du kan variera från att arbeta några timmar till hela dagar och olika arbetstider. För att passa i rollen behöver du ha en positiv inställning, god arbetsmoral och en vilja att lära sig. Du är en person som vill göra sitt bästa på jobbet, tar eget ansvar och gillar känslan av att vara produktiv. Du trivs i en strukturerad och ren tillverkningsmiljö där noggrannhet, ordning och kvalitet är viktiga.
Det är meriterande med erfarenhet inom teknik eller teknisk produktion, men vi lägger stor vikt på personliga egenskaper då matchningen på det personliga planet kommer vara avgörande.
Är detta din perfekta match?
Krav:- Studerande eller annan sysselsättning om minst 50%.- Talar och förstår det svenska språket.
Meriterande:- B-körkort och tillgång till egen bil- Erfarenhet inom teknik eller mekanik- Datorvana- Erfarenhet av praktiskt arbete i produktionsmiljö, exempelvis materialhantering, maskinövervakning eller skärande bearbetning
Ort: VarbergOmfattning: DeltidArbetstider: Varierande arbetstider, del av dag eller hela dagar. Överenskommelse med kund.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Johan på johan.dahlqvist@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
kolfiber, cnc, teknik, mekanik, varberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666)
432 40 VARBERG
