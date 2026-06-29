Tekniska fotografer till Bofors Test Center
AxÖ Consulting AB / Foto- och filmjobb / Karlskoga Visa alla foto- och filmjobb i Karlskoga
2026-06-29
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"Det finns inte många platser där du får kombinera avancerad kamerateknik med teknik i absolut framkant. Det gör den här rollen ganska unik."
Bofors Test Center fortsätter att växa och nu söker vi fler tekniska fotografer som vill vara med och dokumentera några av världens mest avancerade provningar.
Här handlar jobbet om betydligt mer än att fånga en bra bild. Med hjälp av, avancerad kamerateknik och specialanpassad utrustning dokumenterar du händelseförlopp och sekvenser som inte går att uppfatta med blotta ögat. Materialet blir en viktig del av analysen och bidrar till utvecklingen av framtidens försvarsteknik.
– Många tänker kanske traditionell fotografering när de hör titeln, men det här är en väldigt teknisk roll. Vi arbetar med avancerade film och kamerasystem i miljöer där precision, kvalitet och teknik är helt avgörande. Samtidigt är vi ett team som hjälps åt och utvecklas tillsammans, säger Niklas Nord, Bofors Test Center.
En roll där ingen dag är den andra lik
Arbetet växlar mellan provfält och kontor. Ena dagen riggar du kamerasystem inför en provning, nästa analyserar och redigerar du material eller arbetar med att utveckla utrustning och arbetssätt inför kommande uppdrag.
För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas i takt med verksamheten. Bofors Test Center investerar kontinuerligt i ny teknik och söker personer som är nyfikna, lösningsorienterade och tycker om att lära sig nya arbetssätt.
Rollen passar dig som har erfarenhet av avancerad kamerateknik, men vägen hit behöver inte vara traditionell. Du kan exempelvis ha arbetat med teknisk fotografering, höghastighetskameror eller videoproduktion inom industri. Du kan också komma från en miljö där avancerad kamerateknik används i högt tempo, exempelvis vid större TV-produktioner eller livesänd sport.
– Det viktigaste är egentligen inte exakt var du kommer ifrån. Det viktiga är att du är tekniskt nyfiken, gillar att lösa problem och vill utvecklas tillsammans med oss, fortsätter Niklas.
En arbetsplats i utveckling
Bofors Test Center har sedan länge en stark position inom provning av vapensystem, ammunition och annan avancerad försvarsteknik. I takt med att verksamheten fortsätter att växa utvecklas även teamet av tekniska fotografer.
Här väntar en arbetsplats med hög teknisk kompetens, stark sammanhållning och en vardag där du får arbeta med teknik och uppdrag som få andra arbetsplatser kan erbjuda.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, rigga och genomföra tekniska film- och fotouppdrag vid provningar.
Hantera höghastighetskameror och annan avancerad kamerautrustning.
Dokumentera provningar och säkerställa att materialet uppfyller kundernas krav och önskemål.
Bearbeta, analysera och leverera film- och bildmaterial efter genomförda provningar.
Felsöka, underhålla och utveckla kamerautrustning och tekniska system.
Delta i planering och genomförande av provningar tillsammans med kollegor och kunder.
Bidra till utvecklingen av nya arbetssätt och tekniska lösningar inom verksamheten.
Medverka vid provningar och uppdrag både i Karlskoga och vid tjänsteresor inom och utanför Sverige.
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av avancerad videoproduktion där kameran varit ditt främsta arbetsverktyg.
Erfarenhet av teknisk fotografering eller liknande arbete där kvalitet, precision och leveranskrav varit centrala.
Ingenjörsutbildning, annan relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Ett stort teknikintresse och erfarenhet av felsökning och arbete med teknisk utrustning.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av avancerad filmning med hjälp av drönare.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Bofors Test Center valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Olle Öijen, olle.oijen@axoconsulting.se
eller på 079-337 33 17.
Försvarsindustrin ställer höga krav på säkerhet. Tjänsten kräver att du genomgår bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. Detta kan också medföra vissa krav på medborgarskap.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan!
Observera att annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket kommer innebära något längre svarstider än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod.
Förmåner
Som anställd hos oss får du tillgång till ett brett utbud av förmåner som gör både arbetsdag och fritid mer värdefull.
Friskvård – Som anställd får du 4 000 kr per år att använda till friskvårdsaktiviteter som främjar hälsa och välmående.
Benify – Via Benify får du tillgång till exklusiva rabatter.
Träning på arbetstid – Möjlighet att träna upp till två timmar i veckan under arbetstid när arbetet tillåter, för att främja både energi och hälsa.
Gym – Nyttja vårt gym på BTC:s område, tillgänglig för alla medarbetare.
Tillgång till skjutfältet – Som anställd har du tillgång till skjutfältets natursköna omgivningar med möjligheter till fiske, småviltsjakt, bär- och svampplockning samt andra friluftsaktiviteter.
Aktiesparprogram – Alla tillsvidareanställda har möjlighet att delta i SAABs förmånliga aktiesparprogram.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bofors Test Center Kontakt
Olle Öijen olle.oijen@axoconsulting.se 0793373317 Jobbnummer
9982300