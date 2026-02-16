Tekniska enheten söker sommarvikarier
2026-02-16
Välkommen till Aneby kommun
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, brukare och medarbetare. Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag - idag och för framtiden.
Tekniska enheten arbetar för att skapa trygga och välskötta miljöer för kommunens invånare och besökare, och inför sommaren söker vi nu två sommarjobbare som vill vara med och bidra till en trivsam och hållbar offentlig miljö. Här får du möjlighet att göra skillnad varje dag samtidigt som du får värdefulla erfarenheter inför framtiden.
Om uppdraget
Vi söker dig som vill arbeta med drift- och serviceuppgifter inom kommunens yttre miljöer under vecka 25-32. Exakt planering av ledighet/semester sker i dialog, men kommer att ligga någon gång under veckorna 28-31.
Arbetet är varierat och du kommer ingå i ett team som har ansvar för att våra offentliga platser är trygga, välskötta och välkomnande. För tjänsterna krävs B-körkort, då arbetsplats och uppdrag varierar över kommunen.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera och vi kan inte garantera att alla moment blir aktuella, men de kan exempelvis omfatta:
• Gräsklippning och skötsel av grönytor
• Jordfräsning i lekplatser
• Målning av byggnader
• Målning och underhåll av lekutrustning
• Möbelflytt och enklare logistikuppgifter
• Städning av offentliga platser, exempelvis torget
• Vaktmästeriuppgifter och enklare reparationer
Här får du möjlighet att arbeta både praktiskt och självständigt, samtidigt som du blir en viktig del av kommunens servicearbete.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Trivs med fysiskt arbete utomhus
• Är ansvarstagande, samarbetsinriktad och serviceinriktad
• Har en positiv inställning och vilja att hjälpa till där det behövs
Det är meriterande om du har erfarenhet av praktiskt arbete, men det viktigaste är att du har motivation och en vilja att lära nytt.Övrig information
Som sommarvikarie hos oss blir du en viktig del av en verksamhet som gör skillnad varje dag. Vi tror att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar till ett bättre samhälle. Vi ser därför gärna sökande med olika erfarenheter och perspektiv, tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498) Kontakt
Teknisk chef
Lars Skeppås lars.skeppas@aneby.se Jobbnummer
9745991