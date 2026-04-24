Tekniska elmontörer sökes till Halmstad
2026-04-24
Är du en händig och noggrann person med intresse för el och elektronik? Har du kanske arbetat praktiskt som exempelvis snickare, montör eller inom produktion i kombination med ett elintresse? Då kan det här vara rätt roll för dig. Vi söker nu montörer inom el till vår kunds verksamhet i Halmstad där precision, kvalitet och tekniskt kunnande står i fokus.
Om tjänsten Som elmontör arbetar du med montering och koppling av elkomponenter i en teknisk produktionsmiljö. Rollen är praktisk och kräver att du är van att arbeta med händerna samtidigt som du kan följa elschema och ritningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Montering och koppling av elkomponenter
Kabeldragning och inkoppling enligt elritningar
Omfattande arbete med ritningsläsning och elscheman
Användning och hantering av olika handverktyg
Arbetet är förlagt till dagtid.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Erfarenhet av praktiskt arbete och koppling av elkomponenter
God förmåga av att läsa och arbeta efter elritningar
Van att arbeta med handverktyg
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Bakgrund inom praktiskt arbete, t.ex. snickeri, montage eller liknande
Elutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från produktion eller teknisk montering
Din profil Vi söker dig som är:
Händig och praktiskt lagd
Noggrann med öga för detaljer
Strukturerad och metodisk
Självgående och ansvarstagande
Tekniskt intresserad och lösningsorienterad
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
https://jobb.jobandtalent.com
Stationsgatan 37 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD
Job&Talent
9875345