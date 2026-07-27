Teknisk utvecklingsledare/Tech lead
Vetenskapsrådet / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-27
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Led den tekniska utvecklingen av Prisma, systemet för svensk forskningsfinansiering. Prisma är systemet där ansökningar, granskning och beslut av forskningsbidrag hanteras varje år. Det används av forskare, granskare, lärosäten och forskningsfinansiärer i hela landet.
Tjänsten är placerad på en av Vetenskapsrådets tekniska avdelningar, som ansvarar för Sunet och de tjänster vi utvecklar där. Tillsammans utgör Prisma, Sunet och våra övriga system en central digital infrastruktur för svensk forskning.
Nu söker vi dig som vill leda den tekniska utvecklingen av dagens Prisma, vara med och forma nästa generations system och samtidigt bidra till utvecklingen av flera andra tjänster som vi ansvarar för.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Du leder ett utvecklingsteam med både anställda och konsulter, och arbetar nära enhetschefen i verksamheten. Uppdraget spänner från arkitektur och tekniska vägval till det operativa genomförandet i teamet. Du håller ihop pågående leveranser i nuvarande Prisma samtidigt som du bidrar till målbild och utveckling av nästa steg i vårt systemstöd. Utöver Prisma bidrar du även till utvecklingen av flera andra tjänster som den tekniska avdelningen ansvarar för.
Vi erbjuder en central roll i utvecklingen av digitala tjänster med tydligt samhällsuppdrag, där du bidrar till lösningar som stödjer svensk forskning.
I arbetsuppgifterna ingår att:
leda utvecklingsteamets dagliga arbete och skapa tydlighet i tekniska vägval och prioriteringar
ansvara för teknisk målbild, arkitektur och roadmap tillsammans med arkitekter och seniora utvecklare
omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar och balansera nyutveckling mot förvaltning och teknisk skuld
följa upp leveranser från konsulter och hålla ihop beroenden, risker och åtaganden mellan team
driva moderna arbetssätt inom utveckling, test, CI/CD, integrationer och DevOps
säkerställa att säkerhet och tillgänglighet är en naturlig del av utvecklingsarbetet
bidra till ett öppet teamklimat där utvecklare kan växa, dela kunskap och påverka tekniska beslut
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg, tydlig och tekniskt trovärdig. Du skapar riktning även när frågorna är komplexa och alla svar inte finns från början, och du är bra på att prioritera när mycket händer samtidigt. Du har en god samarbetsförmåga och bygger förtroende hos både utvecklare och verksamhet, och kan förklara tekniska frågor på ett sätt som gör dem begripliga och möjliga att fatta beslut om.
Du är prestigelös, lyhörd och samarbetsorienterad men också tydlig i förväntningar och ansvar. Du trivs i en roll där du kombinerar helhetsperspektiv med konkreta leveranser, och du tappar varken förankringen i verksamheten eller den tekniska kvaliteten på vägen.
Du ska ha
relevant akademisk utbildning, exempelvis inom systemvetenskap, datavetenskap, informatik, industriell ekonomi eller motsvarande område, eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
aktuell och närliggande erfarenhet av att leda utveckling och förvaltning av stora, komplexa och verksamhetskritiska system.
stark teknisk förståelse för arkitektur, systemdesign, integrationer och säkerhet
erfarenhet av att leda team inom teknisk utveckling
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
tidigare arbetslivserfarenhet som utvecklare eller arkitekt
erfarenhet av arbete med större systembyten eller moderniseringsprogram
erfarenhet av arbete med integrationer, molnplattformar, testautomation eller DevOps
erfarenhet av utveckling av system som med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
erfarenhet av att etablera teknisk målbild och roadmap för långsiktig systemutveckling.
Placering
Vårt kontor finns på Tulegatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Din befattning kommer att vara systemutvecklare. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
Per Nihlén, rekryterande chef 070-349 41 37
Eva Huring, HR-specialist 070-108 74 29
Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 17 augusti 2026.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-07922Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning. Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår tekniska verksamhet tillhandahåller Sunet som levererar ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på http://www.vetenskapsrådet.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetenskapsrådet
(org.nr 202100-5208)
101 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Vetenskapsrådet Jobbnummer
10011972