Teknisk utvecklare
är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring och vi fortsätter öka i facklig styrka. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 220 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.
Vi söker en teknisk utvecklare CRM-system
Vision växer i facklig styrka. Nu förstärker vi med en teknisk utvecklare som vill ta ansvar för vår medlemsmodul i CRM-systemet och göra data till ett strategiskt, användarvänligt och värdeskapande stöd för verksamheten.
Hos oss får du en viktig roll i att utveckla, förvalta och vidareutveckla CRM-systemet i nära samarbete med verksamheten, IT och ledning. Du bidrar till att systemet inte bara fungerar i vardagen, utan också utvecklas i takt med verksamhetens behov.
Du ansvarar för att CRM-systemet stödjer verksamhetsprocesser och mål på ett effektivt, säkert och användarvänligt sätt. Rollen är bred och kombinerar utveckling, förvaltning, kravställning och verksamhetsförståelse. Det är också viktigt att du känner till och står bakom Visions värderingar.
I uppdraget ingår bland annat att:
Säkerställa att vårt CRM-system möter verksamhetens behov.
Samla in, prioritera och omsätta behov till krav.
Samarbeta med IT, leverantörer och interna specialister.
Ansvara för datakvalitet, struktur och informationssäkerhet.
Ta fram rapporter, analyser och beslutsunderlag.
Bidra till smartare arbetssätt, automatisering och förbättrade flöden.
Stötta och utbilda användare i organisationen.
Delta i eller leda utvecklings- och förändringsinitiativ kopplade till systemet.
Vi söker dig som:
Har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har flera års erfarenhet av att arbeta med CRM-system och god förståelse för verksamhetsprocesser, data och informationsflöden.
Är van att arbeta med kravställning, testning och i samverkan mellan verksamhet och IT.
Har ett analytiskt arbetssätt, är trygg i att arbeta datadrivet och uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Känner till och står bakom Visions värderingar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemförvaltning, rapportverktyg som Jira och Power BI, arbete i större organisationer eller komplexa verksamheter samt förändringsledning eller verksamhetsutveckling.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta, trivs i en roll med många kontaktytor och kan ta en ledande roll utan att vara formell chef. Du är också pedagogisk och gillar att göra teknik och data begripligt och användbart för andra.
Hos oss får du en strategiskt viktig roll med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka hur CRM-systemet används och utvecklas långsiktigt. Du blir en del av ett engagerat och tight team där samarbete, utveckling och verksamhetsnytta står i fokus.
Vi sitter i nyrenoverade lokaler i centrala Stockholm med fokus på god arbetsmiljö och variation i arbetsdagen. Kontoret är vår primära arbetsplats, eftersom vi värdesätter det nära samarbetet, det gemensamma lärandet och mötet mellan kollegor. När verksamheten tillåter finns det också möjlighet att arbeta på distans.
Detta är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2026. Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision
103 97 STOCKHOLM Kontakt
Patrik Säker patrik.saker@vision.se Jobbnummer
9840582