Teknisk Utredningsingenjör - Dataanalys - Stockholm
Primecomp AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primecomp AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Teknisk Utredningsingenjör – Dataanalys & Fordonsutredningar inom Spårtrafik
Vill du arbeta i ett projekt där avancerad dataanalys möter teknisk problemlösning inom spårtrafik? Vi söker nu en Teknisk Utredningsingenjör som vill spela en nyckelroll i ett omfattande analysprojekt med fokus på att identifiera orsaker till hjulplattor på tunnelbanefordon och ta fram framtida förbättringsåtgärder.
I rollen kombinerar du teknisk analys, utredningsarbete och datadriven problemlösning. Du kommer att samarbeta med erfarna specialister, analysera stora datamängder från olika fordons och underhållssystem samt leda tekniska delutredningar som mynnar ut i konkreta rekommendationer.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta genom hela utredningsprocessen från nulägesanalys och datainsamling till slutrapport och förbättringsförslag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Leda och genomföra tekniska utredningar kopplade till hjulplatteproblematik.
Identifiera och analysera parametrar som påverkar bromsning och hjulslitage.
Samla in och analysera data från flera olika tekniska system och databaser.
Utvärdera fordonsdata, mjukvaruövervakningar och sensordata.
Delta i tester på fordon och verifiera tekniska hypoteser.
Identifiera förbättringsområden inom fordon, underhåll och drift.
Ta fram processer för framtida datainsamling och analys.
Dokumentera resultat och skriva delrapporter samt slutrapport med rekommenderade åtgärder.
Vi söker dig som har
Civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis maskinteknik, mekatronik, elektroteknik, fordonsteknik eller liknande.
Erfarenhet av teknisk dataanalys och avancerad felsökning.
Förmåga att självständigt driva tekniska utredningar från analys till slutsats.
God analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta strukturerat med stora datamängder.
Erfarenhet av teknisk rapportskrivning och dokumentation.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Spårfordon, tåg eller tunnelbana.
Bromssystem eller fordonsdynamik.
TCMS, MVB eller andra fordonskommunikationssystem.
Dataanalys från underhållssystem eller telemetri.
Sensorer, realtidsövervakning och loggdata.
Underhållssystem såsom Maximo eller liknande.
Rotorsaksanalys, FMEA eller andra analysmetoder.
Som person är du
Analytisk och nyfiken.
Strukturerad och metodisk.
Självgående med ett starkt eget driv.
Kommunikativ och van att samarbeta med olika tekniska kompetenser.
Lösningsorienterad och trivs med komplex problemlösning.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta i ett unikt och tekniskt avancerat projekt där dina analyser kommer att ligga till grund för framtida förbättringar inom svensk kollektivtrafik. Rollen erbjuder stor frihet, varierande arbetsuppgifter och nära samarbete med några av branschens främsta specialister inom fordon, underhåll och dataanalys.
Om PrimeComp
PrimeComp är ett konsultbolag med spetskompetens inom teknik, industri och IT. Vi hjälper några av Sveriges mest spännande företag att utveckla morgondagens produkter, produktionssystem och infrastruktur. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kompetensutveckling, kvalitet och långsiktiga relationer står i fokus.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8019694-2086269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeComp AB
(org.nr 556912-4950), https://www.primecomp.se
Solna Business Park (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
PrimeComp Jobbnummer
9992520