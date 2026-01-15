Teknisk utesäljare till Mytolerans
2026-01-15
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta i en roll där du får kombinera kundkontakt, problemlösning och försäljning?
Då tycker vi att du ska söka tjänsten som teknisk utesäljare hos Mytolerans. På Mytolerans kommer du att få stora möjligheter att utvecklas i rollen genom att driva affär och relation framåt tillsammans med deras kunder.
Om Mytolerans
Mytolerans är i grunden ett familjeägt företag som grundades år 2001 och erbjuder produkter och tjänster inom mätteknik till den svensk industri. Sedan 2022 är dom en del av börsnoterade Momentum Group.
Företaget specialiserar sig på försäljning av mekaniska och optiska mätmaskiner för kvalitetskontroll, uppföljning och processtyrning. De tillhandahåller också service och kalibrering samt erbjuder utbildningar inom ytstruktur och mätteknik.
Mytolerans står för ett unikt koncept med specialiserade tekniker och ett ackrediterat mätlabb. Deras fokus ligger på att erbjuda den högsta kvaliteten, bästa supporten och kompetensen som marknaden har att erbjuda.
Mytolerans strävar ständigt efter att vara den mest pålitliga partnern inom mätteknik för sina kunder och fortsätter att leverera högkvalitativa lösningar inom området.

Publiceringsdatum: 2026-01-15

Om tjänsten
Vi söker en engagerad utesäljare med teknisk förståelse som vill vara med och stärka vår närvaro på den svenska industrimarknaden. Du är företagets ansikte utåt och driver försäljning genom att bygga relationer, identifiera affärsmöjligheter och möta kunder ute på fältet. Tjänsten utgår från Järfälla och kan periodvis innebära resor, längre dagar och vissa helger.
Du arbetar både med prospektering och kundbesök samt med offertarbete, orderregistrering och uppföljning. Du ger teknisk rådgivning i nära samarbete med produktansvarig och teknisk support och bidrar även i marknadsaktiviteter som workshops och mässor.Dina arbetsuppgifter
Sälja och presentera Mytolerans produkter
Planera och genomföra kundbesök
Offerthantering och uppföljning av affärer
Hantera order och leverans
Teknisk rådgivning
mässor och workshops
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst två års erfarenhet av företagsförsäljning, gärna inom teknisk och/eller industriell försäljning. Du ska ha god förmåga att bygga relationer och driva affärsprocesser på ett självgående och målinriktad sätt.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift, och känner dig trygg i att kommunicera med både kunder och kollegor. Vi ser också att du har god IT-vana, gärna med erfarenhet av affärssystem (exempelvis Pyramid), CRM-system och MS Office.
Som person är du noggrann, nyfiken och lösningsorienterad, med förmågan att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Om processen
Om du har några frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Daniel Lindstedt på info@mytolerans.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Järfälla.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002082-1780060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linck i Karlstad AB
(org.nr 559327-1587), https://linck.teamtailor.com
Datavägen 3A (visa karta
)
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
LiNCK Jobbnummer
9685775