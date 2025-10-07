Teknisk utesäljare till Christian Berner
2025-10-07
Drivs du av försäljning och gillar att utveckla långsiktiga kundrelationer? Christian Berner söker nu en driven och kundorienterad försäljningsingenjör inom affärsområdet Miljö och Processteknik.
Varmt välkommen till en karriärmöjlighet där industriell tradition möter modern teknik, innovation och expansion! Christian Berner har en bred repertoar av tjänster så som rådgivning, produkter och lösningar, service och reservdelar. På Christian Berner möts du av en trevlig, social, samarbetsvillig och driven atmosfär.
Du har ditt närmaste kontor hos koncernkollegan Zander&Ingeström i Täby där arbetsmiljön är både vänlig, ambitiös och familjär. Detta är en direktrekrytering och du blir anställd av Christian Berner AB som har sitt huvudkontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Bolaget är en del av börsnoterade Berner Industrier. Koncern bestående av nio bolag som tillsammans har cirka 240 medarbetare runt om i Norden och en årlig omsättning på cirka 1 000 MSEK. Berner Industrier grundades 1897 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktiens kortnamn är BERNER.
Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som teknisk utesäljare har du en nyckelroll i bolagets affärsutveckling, med huvudsakligt fokus på värdebaserad försäljning till våra industrikunder i Mitt/Norra Sverige.
Som teknisk säljare på Christian Berner har du ett nära samarbete med nya och befintliga kunder, våra världsledande leverantörer och övriga medarbetare inom ditt verksamhetsområde och geografiska område på Miljö- och Processteknik. Vårt fokus är att leverera kvalitativ teknisk expertis och tekniska lösningar och tillse att våra kunder får rådgivning och lösningar som är skräddarsydda efter deras behov.
Du ansvarar för din del av gruppens försäljningsmål och arbetar både självständigt och i team nära dina kollegor inom affärsområdet, men också med bolagets övriga affärsområden och systerbolag.
Det förekommer resor inom distriktet med vissa övernattningar samt ett mindre antal resor utomlands till utvalda leverantörer. Du kommer också att representera Christian Berner på utvalda mässor och events.
Den här tjänsten passar dig som vill arbeta med försäljning i en affärsdriven och verksamhetsnära tjänst där du utvecklar både affärsmannaskap och teknikkunnande.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning, god teknisk kompetens, affärsmässigt driv och en stark erfarenhet inom komplex kundanpassad försäljning. Du arbetar med både rådgivande och relationsbyggande försäljning och har god vana av att arbeta med avtal och anbudsarbete. Har du erfarenhet inom instrument- och mätteknik, dosering och/eller desinfektion är detta meriterande. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift, har goda kunskaper i Office-paketet och innehar B-körkort.
Som person är du resultatorienterad och vill utvecklas inom försäljning. Du är en utpräglad lagspelare med ett proaktivt och kommunikativt förhållningssätt och du tycker om att ge bra service. Att bygga goda relationer är viktigt för dig och du trivs att vara ute på fältet och träffa kunder och samarbetspartners. Vidare är du strukturerad och ordningsam, trygg och stabil, och du trivs att arbeta självständigt i en varierad tjänst med stort eget ansvar.
Om verksamheten
Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.
Vi nöjer oss inte med att tillhandahålla rätt produkter, utan erbjuder tjänster som gör att du alltid kan förvänta dig någonting mer. På så sätt förbättrar vi dagligen industrier i hela Norden.
Våra produkter och vår kompetens förbättrar industrier över hela Norden. Vi ser till att algceller krossas på ett effektivt sätt, att dämpningsmaterialet i helikopterplattor klarar ansträngningarna och att rent dricksvatten säkras - bland mycket annat.
Med våra produkter och system har vi möjligheten att minska våra kunders miljöpåverkan. Och förutom de miljömässiga vinsterna skapar våra tekniska lösningar också ekonomiska fördelar för våra kunder - det är vad vi kallar hållbarhet Ersättning
